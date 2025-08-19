ÌîÀ¸¤Î¥¤¥ë¥«¤¬¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î³¤¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡¡àÅìµþ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤áÀä·Ê¤Ë5Ëü¿Í´¶Æ°¡Ö¹âÃÎ¤¹¤²¡¼¡ª¡×
¡Ö¥¤¥ë¥«¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¹âÃÎ¤Î³¤¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û91.9Ëü²óÉ½¼¨¡¢5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¹âÃÎ¤ÎÀä·Ê
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¹Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î16Æü¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦bird¡Ê¡÷3m1ek¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¹Á¤ÎÉ÷·Ê¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î³¤¤¬¥¥ì¥¤¤À¡£
Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤µ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤ò±Ë¤°¡¢ÆóÆ¬¤Î¥¤¥ë¥«¡ª
¤³¤ó¤Ê´ß¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï18Æü¡¢»£±Æ¼Ô¤Îbird¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤éËèÆü¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×
bird¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ï15Æü¡¢¹âÃÎ¸©Âç·îÄ®¤ÎÇðÅç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£àÅìµþ¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤ÃÏ°èá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÃÎ¸©À¾ÆîÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¾ÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
bird¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç²Æ·Ê¿§¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÇ¯Íè¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤éËèÆü¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Êbird¤µ¤ó¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÇðÅç¤Î³¤¤Ë¤Ï2019Ç¯11·î¤«¤é¥ß¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î¿Æ»Ò¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë2Æ¬¤À¡£bird¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ô»þ´ÖÇ´¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤Ç¤Ï¶¶¤Î¾å¤«¤é»£¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¤·¤¤³¤¤ÈÀ¸¤À¸¤±Ë¤°¥¤¥ë¥«¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï5Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âÃÎ¤¹¤²¡¼¡ª¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÌ´¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ëÉ÷·Ê¤À✨¡×
¡Ö¥¤¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤è¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌþ¤·¤Î½ÐÍè¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×