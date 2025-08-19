¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¡©Â¸ºß´¶Áý¤¹Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¡×¤¬¾¡µ¡¡¡TICAD³«ºÅ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
20Æü¤«¤é²£ÉÍ¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³«È¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖTICAD¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤¬¶¥¤¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¤½¤½¤¬¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡£¤½¤ÎÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û½é³«ºÅ¤ÎTICAD¡Ê1993Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ±Ñ¸ì¤Ç±éÀâ¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ï¡Ä
¡ÖTICAD¡×ÆüËÜ¤Ç9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡¡²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡È¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡É
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
TICAD=¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£1993Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤Ï3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¸ò¸ß¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤«¤éÂè9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëTICAD¤¬¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡É¤Ç¤¹¡£Ìó50¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TICAD¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê²í´ð µ¼Ô:
TICAD¤Ïº£²ó¡¢3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³Æ¹ñ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦Á´ÂÎ²ñ¹ç¤¬3Æü´Ö¤Ç¿ô²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¥Ð¥¤²ñÃÌ¡Ê¥Ð¥¤¥é¥Æ¥é¥ë²ñÃÌ¡Ë¤È¤¤¤¦1ÂÐ1¤Î2¹ñ´Ö²ñÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶¨ÎÏ¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ²ñ¹ç¤è¤ê¤â¡¢¥Ð¥¤²ñÃÌ¤ÎÊý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎTICAD¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤Ç»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë¡È¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌó300¤Î¥Ö¡¼¥¹Å¸¼¨¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ä»ÔÌ±¤â¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê µ¼Ô:
À¯ÉÜÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ä»ÔÌ±¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¯ÉÜ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£²ó¤ÎTICAD¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê µ¼Ô:
³°Ì³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Èº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö°ìÇ¯È¾Á°¤«¤é½àÈ÷¡£ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤ÎÂç·¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¹ñºÝ²ñµÄ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬»Ï¤á¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¡¢¼çÆ³¤·¤Æ¸½ºß¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤ÎTICAD¤Ë¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢§»Ô¾ì¤¬Ä¶µðÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢§¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢¢§»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê µ¼Ô:
¢§Ä¶µðÂç»Ô¾ì
2050Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦Á´ÂÎ¤Î¿Í¸ý¤¬25²¯¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¿Í¸ý¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï19ºÐ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÌó50ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Ä¶µðÂç»Ô¾ì¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï54¤«¹ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î4Ê¬¤Î1¤ÎÉ¼¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ£Êýºî¤ê¡É¤ÎÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§»ñ¸»¤¬ËÉÙ
ÀÐÌý¡¢Å·Á³¥¬¥¹¡¢¶â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤â¡¢°ìÉô¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Ë¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡×
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ãæ¹ñ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÊªÎÌ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¥±¥Ë¥¢¿Íµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê µ¼Ô:
³°Ì³¾Ê¤ÎÊý¤¬¤â¤¦1¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Î¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¾ò·ï¤Ê¤·¤ÇÍ»»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥±¥Ë¥¢¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¤ò¸«²ó¤¹¤ÈÃæ¹ñ¤¬·úÀß¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤Ê¤É¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ¹ñÀ½¤Ç¤·¤¿¡£Å´Æ»¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÃæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô¡¡Âçºê µ¼Ô:
»ä¤¬¹Í¤¨¤ë°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¿¼Â¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼å¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»Ù±ç¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤½¤ÎÊ¬¡¢¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ãæ¹ñ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»ñ¶âÎÏ¤ËÊª¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºÄÌ³¤Îæ«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¿¼Â¤µ¡¢¿®Íê´¶¤Ê¤É¤ò¹â¤á¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤É¤¦Çä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£
³°¸ò¤Ï¤¹¤°²ê¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅìµþÂç³Ø¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿ ½Ú¶µ¼ø:
Ãæ¹ñ¤Ï²¤ÊÆ¤¬¼«¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯¡×¤ä¡Ö¼«Á³»ñ¸»¡×¡¢¡Ö²á¾ê³«È¯¡×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¥½¥Õ¥ÈÊ¬Ìî¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÂÐÅù¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Âçºê²í´ð
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô ³°Ì³¾Ê¥¥ã¥Ã¥×
Á°¿¦¤ÏNGO¿¦°÷ ¥±¥Ë¥¢Ãóºß·Ð¸³¤â
ºØÆ£¹¬Ê¿
ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¼ø ÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ¡¦¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù50ËüÉôÆÍÇË