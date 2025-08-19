吉本興業の看板寄席「東京グランド花月」が、東京・文京区「IMM THEATER」で初日を迎えました。



【写真を見る】【吉本新喜劇】「東京グランド花月」開幕 酒井藍が島田珠代を絶賛「永作博美さんに見えます」





舞台は2部構成で、前半の漫才ステージでは中川家、とろサーモン、ロングコートダディ、バッテリィズら、人気の漫才師たちが次々に客席の笑いをさらいました。

そして後半はお馴染みの吉本新喜劇。座長の酒井藍さんは “お芝居の中心は珠代姉さんなんですよ。珠代姉さんは普段いっぱいギャグをやってるイメージあるんですけど、ホンマの話なんですけど、最後の珠代さんの真剣なお芝居の時、永作博美さんに見えます。本当。最後だけ観に来て欲しい” と絶賛。







これに島田さんは “今日ね、（酒井さんが）歌うシーンがあるんだけど、松たか子に見えました” と絶賛返しで、笑わせていました。









また、新喜劇を東京で上演することについて、島田さんが “東京のお客さんの方が優しいというか、大阪はけっこう厳しいよね” と言うと、酒井さんも “厳しい時あります。嫌なことあったんかなぁって” と笑わせ、 “珠代姉さんの「パンティーテックス」が出た時も東京の皆さんは「わあ、パンティーテックス！」という感じなんですけど、関西では「ああ、パンティーテックス、知ってまーす。みたいな空気があります” と、東京と関西の違いを明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】