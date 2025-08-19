¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡×ÅÚ²°ÂÀË±¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶ÌSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
8·î18Æü¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æ¤Î¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶ÌSHOT¤ò¸ø³«
ÅÚ²°¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢ ¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î´¶³Ð¤Ë¿´¤¬¥µ¥ï¥µ¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö´î¤Ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¶¥ï¥¶¥ï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥µ¥ï¥µ¥ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ ±ÇÁü¤Î¸½¾ì¤¬¤È¤Æ¤â¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï ¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬ ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢6·îËö¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡ØºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º2nd Vol.2 ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤ÄÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤ò¡ª¡×¡Ö²Æ¤Î¶õ¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¤è¤¯±Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¿á¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÄ¶¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚ²°¤Ï2008Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2015Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¤Ë¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤ËÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤È¤Î·ëº§¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
