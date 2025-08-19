µÜÇ÷ÇîÇ·¡¡°ø±ï¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤ò¡Ä·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¾Î»¿¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÍÇ½¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿µÜÇ÷¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÁÆÉÊ¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÍÇ½¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÁÆÉÊ¤ÏºÍÇ½¤¢¤ë¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄÉµÚ¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ô¥ó¤Ç¥Í¥¿ºî¤ì¤Æ¡£²»³Ú¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¡£¤¢¤ì¤À¤±¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¤ª¶â¤â²Ô¤¤¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈË«¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢²¶¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£