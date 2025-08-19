Âç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ!?23ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¥é¥¤¥Ö»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î7¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBOYNEXTDOOR¡ØCount to love¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBOYNEXTDOOR¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤â¤É¤«¤·¤¯¤â¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤ÎMV¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤âMV¤ß¤Æ¤¿¤é¶Ê¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤¹¤Æ¤¤ÊMV¡ª¡ªÉ½¾ð¡¢±éµ»¡¢ÎÉ¤¤¡¼¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎMV¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿²ó¤â¥ê¥Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£