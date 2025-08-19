¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µ´¶µ»ÕÌò¤Ç¤âÏÃÂê¡ÄÂíÆâ¸øÈþà780±ß¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥³¹¥¤¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Çµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢35ºÐ½÷Í¥¤Îà780±ß¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö780±ß¤Î¿åÃå¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿in¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¿åÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂíÆâ¸øÈþ¡£Î¾¼ê¤ò¹¤²¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Çµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥³¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂíÆâ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬ÄÌ¤Ã¤¿½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Îµ´¶µ»ÕÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡£