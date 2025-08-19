¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¤Ç¿Æ»Ò¤¬ËþÂ¡¡¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡×¤â¡ÄÏÂ¿©¤µ¤È¤Î¡ÖKidfluence¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï658±ß¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¿©»öºî¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¤Î¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼
Ã¯¤Ç¤âËþÂ¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï?
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£Æü¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤µ¤È¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö658±ß¡×¤Ç¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤ÏÁ´¹ñ198Å¹ÊÞ¡Ê8·î¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á 658±ß¡×¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¾¯¤·¹â¤á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü²ÈÂ²3¿Í¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±§Çµ¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤É¡¢¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¡Á¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¤Ï12ºÐ¤Þ¤ÇÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È 658±ß¡×¤È¤¤¤¦¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁª¤Ù¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡Û
¡Ê1¡Ë¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¡¦¤¹¤·¡¦¥ß¥ËÅ·Ð§¡¦¤Æ¤ê¤ä¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ð§¡¡¤«¤é1¤Ä
¡Ê2¡Ë¥ß¥Ë¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥ß¥Ë²¹¤¦¤É¤ó¡¦¥ß¥Ë²¹¤½¤Ð¡¦¥ß¥Ë¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¡¦¥ß¥Ë¤¶¤ë¤½¤Ð¡¡¤«¤é1¤Ä
Áª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¹â³ØÇ¯¤âÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é1ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1¸Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ¥Æý¿©¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁ´Êý°Ì¥«¥Ð¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤À¿©»ö¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È 658±ß¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤°¤í¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¤ò¼«¤é°®¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤È¤Î³°¿©¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áû¤¤¤À¤êË°¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È±§Çµ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿Æ¤â¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ¤ÎºâÉÛ¤âÄÏ¤à¡×
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤µ¤é¤Ë¡¢±§Çµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ¤ÎºâÉÛ¤âÄÏ¤à¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤È¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¡Ê12ºÐ°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯²ñÈñ¡¦Æþ²ñÈñ¤È¤â¤ËÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£Æþ²ñÅöÆü¤«¤é¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ·×¸å¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¤Ê¤É¤Î·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¡×¤¬°ú¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¯¤¸¤ò»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë°ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÃæ¼¼ËÒ»Ò¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖKidfluence¡Ê¥¥Ã¥É¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹¡Ë=kid¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë+influence¡Ê±Æ¶Á¡Ë¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö´á¶ñ¡¦ÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ÍèÅ¹Æ°µ¡¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ¹¡É²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª»Å»öÂÎ¸³¤ÇÉ´²ßÅ¹¤ò¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤Ë
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¾¡¤ë¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÉ´²ßÅ¹¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÂÎ¸³¤ä¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖHANKYU ¤³¤É¤â¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº£Ç¯¤Ï³«ºÅ½ªÎ»¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¢§ÊüÁ÷¼¼¤Ç¡Ö³«Å¹ÊüÁ÷Ï¿²»¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¢§¿©ÉÊÇä¾ì¤Ç¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¢§¼ñÌ£»¨²ßÇä¾ì¤Ç¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÉ´²ßÅ¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª»Å»öÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤à¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó:
»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥¨¥·¥«¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ë´ë¶È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
==========
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø
ÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ¡¦¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù50ËüÉôÆÍÇË