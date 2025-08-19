キーボディスト河野陽吾（62）が19日、インスタグラムを更新。9日に腎臓がんで亡くなった、「NoB」こと盟友、山田信夫さんをしのんだ。

「2025.8.9 信夫が旅立ってしまった」と書き出し、「まだこういう場で多くを語る心境にはなれないし、キーボードを打つ手が、心臓が、震えてしまっている」と胸中を吐露した。

「旅立つ最後まで、生きることを諦めなかった君はあっぱれだ！」と続け、「もう苦痛、恐怖、不安から開放されたよね？ ただただ安かなる眠りを祈る」とつづった。

「もう生身の信夫に会うことはできないが、君と一緒に作った数々の曲、そして君の歌声は永遠だ」とし、NoBさんと作ったCDを「GRAND PRIX」「MAKE−UP」「URUGOME」のバンドごとにまとめた写真とNoBさんとのツーショット写真を公開した。

河野は84年、MAKE−UPのキーボードとしてデビュー。MAKE−UP解散後、NoBさんとは「URUGOME」「GRAND PRIX」「OMAMU METAL 80's」でともに活動した。20年にはソロアルバム「OUTTAKES」を配信リリース。22年にはチューリップのトリビュートアルバム、23年には、学生時代に感銘を受けたJ−POPのトリビュートをリリースしている。