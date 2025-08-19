Âç¤ÎÎ¤¡Ö²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡Æ£ºêÄ®¤Ç¾º¿Ê½Ë²ì²ñ¡¡Âç¥ÎÎ¤¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¸å¤ËÂè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤Î¾º¿Ê½Ë²ì²ñ¤¬19Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©Æ£ºêÄ®Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¤·¤³Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µÂç´Ø¡¦Âç¥ÎÎ¤¤Î¸Î¶¿¤Ç»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤éÌó150¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Âç´Ø¤«¤é¤·¤³Ì¾¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÆ£ºêÄ®¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢¿ÆÂ²¤È½éÂÐÌÌ¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌóÂ«¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î½©¾ì½ê¸å¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¿·Âç´Ø¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©Æ£ºêÄ®¤«¤é²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£Æ£ºêÄ®È¯¾Í¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ê¤ó¤´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²£¹Ë¾º¿Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ£ºêÄ®¤ÎÈ¯Å¸¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤ÊÖµÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ÎÎ¤¡ÊËÜÌ¾¡áÅ·Æâ¡á¤¢¤Þ¤Ê¤¤¡¢èß½õ¡Ë¤Ï1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14¡Ë½é¾ì½ê¤«¤é1932Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ7¡Ë½é¾ì½ê¤Þ¤ÇÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò7Ç¯´ÖÌ³¤á¡ÖÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¾ÎÏ»Î¡£¸µÂç´Ø¡¦Âç¥ÎÎ¤¤Î·»¤ÎÁ¾Â¹¤ÇÅ·Æâ²È¤ÎÅöÂå¤Ë¤¢¤¿¤ëÅ·Æâ»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´µ»ÂÎ¤ò¶Ë¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¿·²£¹Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¡Ö2²óÌÜÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´¿·Þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£