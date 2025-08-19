プールに行く弟たちのために♡姉が作った愛情弁当に4.9万いいね「すてき！」「お姉ちゃん最高ー！」【ママリ】

彩り豊か！かわいいお弁当に、弟たちも大喜び

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ともちゃ(@tomocha_kabu)さんの投稿したお写真です。気持ちのこもったお弁当を食べると心がホッとしますよね…。ともちゃさんは「弟たちのために娘が作ったお弁当がかわいい」と写真を投稿。お姉さんが弟さんたちのために作った愛情弁当が「素敵！」と注目を集めました。家族の温かいエピソードです。

気持ちのこもったお弁当を食べると心がホッとしますよね…。蓋を開ける瞬間のドキドキ感、外で食べる特別感、お弁当に素敵な思い出があるという方もいるかもしれませんね。





6児の母・ともちゃ(@tomocha_kabu)さんは「弟たちのために娘が作ったお弁当がかわいい」と写真を投稿。お姉さんが弟さんたちのために作った愛情弁当が「素敵！」と注目を集めました。家族の温かいエピソードに心はぽかぽか。

©tomocha_kabu

「友だちとプールに行くからお姉ちゃんお弁当作ってー」って依頼され、弟たちのために娘が作ったお弁当が可愛いからみてー

「友だちとプールに行くからお姉ちゃんお弁当作ってー」とお姉さんにお願いしたという弟さん。こんなセリフ言ってみたかった…！出かけ先のお弁当は格別に美味しいもの。お姉さんが作ってくれるなんて素敵な関係性ですね。



この投稿には「友達とプールってだけでも楽しいのにこんな素敵なお弁当皆で食べたら一生忘れない思い出になるね」「子どもの大好きが詰まってる最高のお弁当！私も真似したいくらいに完成されてる～💕」といった、絶賛するコメントが寄せられていました。



赤黄緑と彩り豊かなお弁当に、息子さんたちもお祭り騒ぎだったそう。喜ぶ姿にお姉さんもきっとうれしかったでしょうね。かわいい手作りお弁当が素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）