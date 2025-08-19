¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ì¤¿¡×¤Î¤óà¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§!ºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ä¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤èÎÞ¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¡Ö¤Î¤ó¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Îà¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§!ºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿ÈþÊÝ½ã¤µ¤ó¡£Í¥¤·¤¯Ï¯¤é¤«Èþ¤·¤¤¡Á¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÈþÊÝ½ã¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö#¥í¥±¥Õ¥§¥¹2025¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö³¤½÷¥¯¥é¥ÖÉü³è¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§!¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó ¥³¥ó¥Ó¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ì¤¿!¡×¡Ö¤¨¡©¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤èÎÞ¡×¡ÖÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÊÝ½ã¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎËÜÅö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éËÌ»°Î¦»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ³¤½÷¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Å·Ìî¥¢¥¤ò¤Î¤ó¡¢ÀèÇÚ³¤½÷Ž¥·§Ã«Èþ¼÷¡¹¤òÈþÊÝ¤¬±é¤¸¤¿¡£