¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡ÈÍ§¾ð±þ±ç¡É¤¬ºÆ¤Ó¡¡³Ø¹»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¿´¤ò°ì¤Ä¤ËÎ×¤ó¤À²Æ
²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î°¦ÃÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤é¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÖÅìË®¹â¹»¡×¤Ç¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤·¤¿¡ÈÍ§¾ð±þ±ç¡É¤¬ºÆ¤ÓÌÄ¤ê¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ÎË¶¶Ãæ±û¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÆ´¤ì¡É¤Ç¤¢¤ê¡È¶¼°Ò¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÅìË®¹â¹»¤Î±þ±ç¡£
19Æü¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÅìË®¹â¹»¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»î¹çÃæ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊË¶¶Ãæ±û ÇëËÜ¾¸÷´ÆÆÄ ¡Ë
Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ë¶¶»Ô¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Ê¤É¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¥¨ー¥¹¡¦¹â¶¶Âç´îÃÏÅê¼ê¤Î¡ÈÅ·Á³¤Ö¤ê¡É¤Ç¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À¸å¡ÄÅìË®¹â¹»¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Î±þ±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TOHO¤È½ñ¤«¤ì¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡ÈÍ§¾ð±þ±ç¡É¡£¹Ã»Ò±à¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¡¢¤¢¤Î±þ±ç¤¬ºÆ¤Ó¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨ー¥¹¡¦¹â¶¶Åê¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡×¤â¡Ä
¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÄì¤«¤é¿Ì¤¨¤ë´¶¤¸¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¡ÊË¶¶Ãæ±û ¹â¶¶Âç´îÃÏÁª¼ê¡Ë³Ø¹»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¿´¤ò°ì¤Ä¤ËÎ×¤ó¤À²Æ
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏË¶¶Ãæ±û¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÅìË®¹â¹» ¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô ÉôÄ¹ »°ÉÚºÌÌ¾¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï°ì²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¤½¤Î±þ±ç¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊË¶¶Ãæ±û º½ÅÄÎ´À²¼ç¾¡Ë
