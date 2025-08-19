【衝撃】7歳児に下半身を見せた不審者は「小学4年生」まさかの事態、加害者父がトンデモ行動に！【ママリ】

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。7歳の娘を持つ投稿者のママ。ある日学校帰りに、娘が不審者に下半身を見せられてしまいます。学校のすすめで警察に相談し、被害届を出すことになりましたが、捜査の結果、犯人が4年生の男児と判明。相手の親も被害届を出したことに激怒していると知り、困惑してしまいます…。こんな時どうするのが正解だったのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。

不審者に下半身を見せられた7歳の娘…その相手とは

7歳の娘が学校帰りに不審者にあい、男性の下半身を見せられました

触らされたり触ったりはありません

学校に相談（不審者にあったりすると学校が運営する情報共有アプリに情報を掲載するため）

学校のススメで警察に相談

被害届を出しました



捜査をしてもらった結果、4年生の男の子だとわかりました

私と主人的には相手の親と子供さんと直接話をしたかったのですが

娘と同じ学校に通っているためそれは避けてほしいと言われ

警察から相手の親を含めて指導をします、ということでとりあえず納得しました

後日、警察から連絡があり、本人も反省をしているし親にもちゃんと家庭内で指導をするように伝えたのでもう大丈夫です、と。



それから少しして相手のお父さんが激怒している話を聞きました

お父さんの言い分は



『たかが4年生が下半身を出したくらいで警察にいくとかバカか？

息子を犯罪者にするつもりか』



と。

4年生だとわかったのは警察の捜査でわかっただけです。

やっていることは正直、犯罪だと思います。

年齢がもっと上なら逮捕されていた案件だと警察も強く言ったらしいです。



息子を守りたい親の気持ちもわかります

そもそも他人に下半身を見せること自体、普通ではないと思います。



あなたならどう対応しました

出典：

qa.mamari.jp

「不審者に下半身を見せられた」と聞くと、すぐ学校＆警察に相談したくなりますよね。相手がどんな人かわからないから被害届を出すのは当たり前だと思うのですが…。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

迷わず警察に行く

まだ子どもは乳児なので対象じゃないかもしれませんが、、

迷わず警察に行きますよ。

ママリさんは何も間違っていません。

加害児童の親が非常識というか話通じないヤバい奴です。 出典：

qa.mamari.jp

迷わず警察に行くというこちらのママ。心強い言葉ですよね。「加害児童の親が非常識というか話通じないヤバい奴です」という言葉に非常に共感します。

発達に問題があるかもしれない

ママリさんが取った行動は間違っていないと思います！

私も同じようにすると思います。



そんな変わり者の父親だから4年性にもなって善悪が分からない、もしくは発達に問題があるのかなと思いました！ 出典：

qa.mamari.jp

4年生で下半身を出して見せてきた行動に、もしかしたら発達に問題があるのかもしれないと指摘したこちらのママ。もしそれが事実だとしたら、この事件を機に相手の親が気づいてあげられるといいのですが…。

適切な指導を受けることができてよかった

その男の子、ママリさんが警察に相談しなければきっと適切な指導を受けることができていなかったと思います。

我が子を守るためはもちろん、相手の子が同じ過ちを繰り返さないためにも警察からの指導で間違いなかったと思います。 出典：

qa.mamari.jp

こちらのママは、「通報したことにより、その男児が適切な指導を受けられてよかった」という前向きな意見をくれています。



「同じ過ちを繰り返さないためにも警察からの指導で間違いなかった」と言われていますが、本当にその通りだと思います。子どもの間にダメなことはダメと理解させておかなければなりませんよね。

適切な指導が大切。だから通報は間違いではない

小学4年生の男児を通報したことに頭を悩ませていた投稿者のママでしたが、結果として適切な指導が行われたからよかったですよね。親にも「わが子がこんなことをしていた」という事実がしっかり伝わったため、その子が同じことを繰り返す可能性は低くなったかもしれません。



「これはしてはいけないことだ」と、善悪の区別を教えるのは、早ければ早いほどいいですよね。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）