中国の病院、インテリジェント診断補助システムを活用

8月19日は中国では8回目となる医師の日です。北京の多くの病院では、医師たちが救命治療の中で患者のニーズや直面する問題を踏まえ、ソフトウェアとハードウェアシステムの改善や新型医療機器の設計を進め、医療操作の簡便化と効率化を図っています。

冠状動脈CT血管造影は冠動脈疾患の非侵襲的スクリーニングの有効な方法です。従来の3次元画像再構成と読影では30分以上を要していましたが、北京友誼医院放射線科が主導して開発したインテリジェント補助診断システムにより、2分以内に画像再構成と読影が自動で完了できるようになりました。

中医学は、病気になる前にケアをする「未病を治す」ことを重んじています。児童の体質識別において、北京中医医院小児科はソフトウェアシステムを設計し、「平和質、気虚質」など10種類におよぶ小児体質タイプのインテリジェント分析モデルを構築しました。

また北京清華長庚医院では、血管外科チームが新型血栓吸引システムを研究開発し、吸引カテーテルの先端設計を改良して血管の詰まりを減少させ、柔軟性と追従性を向上させるとともに、小型で無菌の吸引ポンプを設計しました。（提供/CRI）