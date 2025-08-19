『鬼滅の刃』の黒死牟を演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「松田龍平」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし実写化するとしたら『鬼滅の刃』の上弦の壱・黒死牟（こくしぼう）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
十二鬼月の上弦の壱を務め、全ての鬼の始祖・鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）に次ぐ実力を持つとされている黒死牟。霞柱・時透無一郎の先祖にあたり、6つの眼と侍のような姿で「月の呼吸」を操ります。
2位は、松田龍平さん。俳優デビューを果たした1999年公開の映画『御法度』で新選組隊士の加納惣三郎役を演じ、迫真の殺陣（たて）を披露しています。その後、人気漫画の実写化映画『青の春』で主演を務め、圧倒的な存在感を発揮。映画『探偵はBARにいる』シリーズ、『舟を編む』、伊達政宗役を演じたNHK大河ドラマ『天地人』などヒット作に多数出演しています。
10月17日から全国で順次公開される映画『次元を超える』では、窪塚洋介さんとダブル主演を務め、謎の暗殺者・新野風を演じています。
回答者からは、「武士の雰囲気や物静かな雰囲気が似ている」（20代女性／東京都）、「和風でどっしりとした雰囲気が似合うため」（20代女性／福岡県）、「黒死牟の背中で語るキャラがハマりそうだから」（30代女性／岩手県）、「忠実さと冷酷さを併せ持つ雰囲気がぴったり」（30代女性／大阪府）などの声がありました。
1位は、佐藤健さん。『仮面ライダー電王』（テレビ朝日系）で初主演を務め、テレビドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）などのラブストーリーからアクションものまで幅広くヒット作に出演。完璧な殺陣と迫力のアクションシーンを披露した主演映画『るろうに剣心』シリーズでは、主人公の剣客・緋村剣心役を演じ、原作ファンからも熱い支持を得ています。
若木未生さんによる人気ライトノベルの実写化で現在配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』では主演・企画・エグゼクティブプロデューサーを兼任し、孤高の天才音楽家・藤谷直季役を演じています。
回答者からは、「るろうに剣心の際の剣さばきが見事だったイメージ。演技力もあるが、剣術の実力がありそう」（20代女性／大阪府）、「るろうに剣心の演技を見て、剣士役がとても似合うし、うまいと思いました。ポニーテールみたいな髪型をここまでかっこよく仕上げられる俳優は唯一無二ではないかと思います。顔もかっこいいので、目が6個再現したとしてもイケメンに変わりなさそうだと思います」（20代女性／神奈川県）、「剣豪と言えば、もうこの人しかいないってくらい剣心が似合っていたので、アクション含めてピッタリ」（30代女性／栃木県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
