老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、自営業者の夫からの「妻の国民年金保険料」についての質問です。
Q：自営業者の夫は来年60歳で国民年金保険料の支払いは終わりますが、来年56歳になる妻の国民年金保険料の支払いはどうなるのですか？「来年60歳になる自営業者です。60歳で国民年金の支払いは終了になるのですが、来年56歳の妻の国民年金の支払いはどうなるのですか？」（りょう）
A：60歳に達した夫は国民年金保険料の支払いは必要なくなりますが、妻は60歳になるまで国民年金保険料を支払うか、働いて厚生年金に加入して年金保険料を負担する必要があります国民年金（基礎年金）は20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、40年間（480カ月）国民年金保険料を支払う必要があります。480カ月、国民年金保険料を支払うと満額の83万1700円（令和7年度・新規裁定者）を受給することができます。
