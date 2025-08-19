乗っていたら「おしゃれ」と思う日産の車ランキング！ 2位「フェアレディZ」、僅差の1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、洗練されたデザインやスポーティーさ、高級感のある佇まいなどが影響するようです。日産の人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思う日産の車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
回答者からは「名前がいいから」（40代女性／北海道）、「スポーティさとオシャレさの良いとこどり！なイメージ」（30代女性／鳥取県）、「顔が好き」（20代女性／群馬県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「代表するセダンなので」（30代女性／大阪府）、「スタイリッシュで色も大人な色合いが多くてかっこいいから」（20代女性／福島県）、「スポーツ車は威嚇的でかっこいいから」（10代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：フェアレディZ／48票2位は「フェアレディZ」でした。スポーティーで洗練されたデザインや高級感のあるフォルムが、多くの人から「おしゃれ」と評価されました。スポーツカーとしての存在感に加え、憧れやブランド力も支持の背景となっているようです。
1位：スカイライン／53票1位は「スカイライン」でした。日産を代表するモデルの1つとして、長年の歴史や高級感、スポーティーさを兼ね備えたスタイルが高く評価されました。クラシックな魅力と現代的な洗練さの両方を備えている点が、多くの人に「おしゃれ」と感じられています。
