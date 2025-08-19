¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Îà±Ç²è¥Ç¡¼¥Èá¤Î¤ªÁê¼ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈËèÇ¯¡Ä¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×
±Ç²è´ÛÆâ¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬¾Ò²ð¤·¤¿à±Ç²è¥Ç¡¼¥Èá¤ÎÁê¼ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤ÏºäËÜÍº¼¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ÎºÂÀÊ¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜÍº¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¸µ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤Ï¤ë¤Ê¤â2010Ç¯¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊé¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÅÙ¡¹¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤êÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡£¿§¡¹¤Ê»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÍº¼¡¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª²þ¤á¤ÆÆüËÜÉñÍÙ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈËèÇ¯¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡