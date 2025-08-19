【新発売】ジョンソン®ボディケア VCアロマミルクで叶える水光肌♡

世界中で愛される「ジョンソン®ボディケア」から、ブランド初となる高濃度3持続型ビタミンC1を配合した「VCアロマミルク」が2025年9月12日（金）に全国で新発売されます。フェイスケア級の美容成分を惜しみなくボディにまで取り入れる新発想のアイテムは、乾燥ケアだけでなく角質ケアまで叶える優れもの。毎日のケアを心地よいひとときに変えるフルーティな香りとともに、うるおいと透明感をまとう水光肌*2を目指してみませんか？

高濃度ビタミンCで全身美容パック

ジョンソン®ボディケア VCアロマミルク（200mL）

「ジョンソン®ボディケア VCアロマミルク」は、浸透力4が高く安定して留まる高濃度3かつ持続型のビタミンC*1を配合。

美容の王道とも呼ばれる成分が全身にしっかり働きかけ、肌を内側からふっくらと輝かせます。

顔だけでなく、腕や脚などの乾燥が気になる部分まで潤いで満たし、まるで全身を美容パックしたような仕上がりへ導いてくれます。

LUSH×ヒックとドラゴン♡冒険心くすぐる限定バス&ボディ7選

ピーチエキスでやさしい角質ケア

角質ケア成分としてモモ果実エキス5を配合。肌表面をやわらかく整え、ビタミンC1の浸透力4をサポートします。

これにより、キメの整ったなめらかな肌へと導かれ、さらに潤いが長時間続きます。

仕上がりはつややかで水気を感じるような水光肌2。毎日のケアに取り入れることで、ワンランク上の透明感を実感できるはずです。

シトラスフルーティな香りで気分もアップ

ジョンソン®ボディケア VCアロマミルク（500mL）

消費者調査*6で最も人気の高かったシトラスの香りを中心に、フルーティな香りが広がる設計。ボディケアしながらリフレッシュでき、気持ちまで前向きにしてくれます。

忙しい日々のなかでも自分をいたわる時間を演出し、全身ケアが楽しみになるアイテムです。

*1 アスコルビルグルコルシド（整肌成分）

*2水気をかんじさせるようなつや・輝きのある肌（整肌成分）

*3 「エクストラケア アロマ ローション」比

*4 角層まで

*5 モモ果実エキス（整肌成分）

*6 Kenvue調べ 調査期間：2024年12月 対象者：全国の20代～40代男女 計100名

毎日のケアで水光肌を叶えて

ボディケアもフェイスケアと同じように美容成分で選ぶ時代。

「ジョンソン®ボディケア VCアロマミルク」は、高濃度3持続型ビタミンC1とピーチエキス*5のWアプローチで、乾燥やくすみが気になる肌を内側から輝かせます。

心地よい香りに包まれながら、全身をうるおいで満たすひととき♡毎日の習慣に取り入れて、しなやかで透明感あふれる肌を育ててみてください。