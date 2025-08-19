勝村政信「2度目のプロポーズ」“妻”に花束差し出し2ショット「我が家も見習いたい」「素敵なお二人」
俳優の勝村政信が19日までに更新されたテレ東ドラマチューズ！『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』（毎週火曜 深24：30）の公式インスタグラムに登場。妻・花田寛子役のいしのようことの2ショットを公開した。
【写真】「我が家も見習いたい」“妻”に花束を差し出す勝村政信
蓮佛美沙子と溝端淳平がW主演を務める本作は、グアムを訪れた世代が違う男女3組のとある1週間を描いた物語。日常から離れた環境で改めて見つめ直す自分の「人生」をテーマにしたヒューマンドラマで、20代大学生カップル役を中井友望と百瀬拓実、30代の泉夫婦役を蓮佛と溝端、そして50代の花田夫婦役を勝村といしのが演じている。なお、最後に1組の男女が別れを決断するラストが予告されている。きょう19日に最終回が放送される。
インスタグラムでは、「地中海レストラン『#アネモス』で晩ごはん」「2度目の新婚旅行で、2度目のプロポーズ」と紹介し、「プティ・タイ・ノビウ」（ブーゲンビリア）の花束を差し出す勝村と、笑顔のいしのの2ショットをアップ。12日に放送された第7話では、離婚を考えている（寛子）に対して、健次郎（勝村）が花束を差し出し、プロポーズをするという展開だった。
この投稿に「素敵なお二人」「我が家も見習いたいですなぁ〜〜」「ストレートに気持ちを伝えられるパパ、私はとっても好き」といったコメントが寄せられた。
【写真】「我が家も見習いたい」“妻”に花束を差し出す勝村政信
蓮佛美沙子と溝端淳平がW主演を務める本作は、グアムを訪れた世代が違う男女3組のとある1週間を描いた物語。日常から離れた環境で改めて見つめ直す自分の「人生」をテーマにしたヒューマンドラマで、20代大学生カップル役を中井友望と百瀬拓実、30代の泉夫婦役を蓮佛と溝端、そして50代の花田夫婦役を勝村といしのが演じている。なお、最後に1組の男女が別れを決断するラストが予告されている。きょう19日に最終回が放送される。
この投稿に「素敵なお二人」「我が家も見習いたいですなぁ〜〜」「ストレートに気持ちを伝えられるパパ、私はとっても好き」といったコメントが寄せられた。