「ルイ・ヴィトン」新作バッグ登場！ アイコニックな伝統を讃える秋冬コレクション
「ルイ・ヴィトン」は、2025秋冬ウィメンズ・コレクションより新作ウィメンズバッグを発売中だ。
【写真】バックパックのディテールを思わせるデザインも！ ラインナップ一覧
■機能性もたっぷり
今回登場したのは、シグネチャーのモノグラム・パターンやトランクから着想を得たディテールなどのアーカイブがメゾンのDNAを讃える、新作ウィメンズバッグ。
「キャッチー PM」は、あらゆるバッグコレクションに加えやすい万能な一品。レザーのトリミングでモノグラム・キャンバスを引き立て、取り外し可能なゴールドカラーのチェーンには鍵を模ったチャームをあしらっている。
また、「ルイ・ヴィトン」のアーカイブデザインをクールに再解釈した「オデッセイ MM」もラインナップ。バックパック「エクスキュルシオン」のディテールから着想を得て、モノグラム・キャンバスにドローストリングや装飾的なバックルをあしらった、機能性とデザイン性を兼ね備えた仕様だ。
さらに、「スピーディ・トランク 25」には、モノグラム・キャンバスにレザーのトリミングとゴールドの金具をあしらったタイプに加え、レザーにヴィンテージの風合いをもたらすモノグラム・サガ パターンをあしらったデザインも登場する。
