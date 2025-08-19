愛沢えみり、第2子出産を発表「安堵と感謝の気持ちでいっぱい」 現在も未婚＆シングルマザーのまま
元キャバクラ嬢で社長兼モデルの愛沢えみりが、8月19日（火）に自身のInstagramとYouTubeを更新。第2子出産を発表し、「元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントした。
【写真】すでに鼻筋がキレイ 愛沢えみりの第2子
■性別は男の子
昨年3月に第1子である女の子を出産したことを報告し、昨年6月に未婚でシングルマザーであることを公表していた愛沢。
Instagramに投稿されていた写真に写った愛沢のお腹が大きくなっていたり、1ヵ月間YouTubeの投稿を休止していたことから「妊娠しているのでは？」とファンの間でひそかに話題になっていたが、今回「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」とInstagramで第2子出産を発表した。
公表こそしていなかったが、InstagramのDMやYouTubeのコメント欄に寄せられた「出産頑張ってください」などのコメントには励まされていたとファンに感謝。
報告が遅れてしまったことを謝罪した上で、7月末に出産し、性別は男の子であることを明かした。自身も姉妹であることや女性だらけの職場で働いてきたため、はじめは男の子を生む実感がなかったという愛沢だが、YouTubeでは「かわいくてかわいくてたまらない」と笑顔。
現在は仕事復帰もしていると明かし、未婚でシングルマザーのままで子育てしていくことも語っている。
コメント欄には「おめでとうございます」「きっと言わずに隠しておくことも心苦しかったかと思います」「無事に生まれてよかったです」「ゆっくり休んでください」と祝福の声が寄せられた。
引用：「愛沢えみり」Instagram（＠emiri_aizawa）、「愛沢えみり」YouTube
