¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×MV¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¸ø³«
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤ÎMV¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³¨°Ë»Ò¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅÏÉô¥Á¥§¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºî»ì¤Ç¿åÀ¥¼«¿È¤â»²²Ã¤·À©ºî¡£¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¡¢´õË¾¤äÌÂ¤¤¡¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë°¸¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°10Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤Î¿åÀ¥¤Ë¤·¤«²Î¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¿åÀ¥¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ò°Ü¤ê¤æ¤¯½Õ²Æ½©Åß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¡£Ì¤Íè¤Ø´õË¾¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ç³ëÆ£¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿åÀ¥¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤ÎMV¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥é¥¹È¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Çé²¤À¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹È¤Î¿¢Êª¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¡¢Âç»ö¤½¤¦¤Ë¿åÀ¥¤¬Êú¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿²áµî¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÌ¤Íè¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤é¤·¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤Î²»¸»¤Ï¡¢8·î20Æü0»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
◼️¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_shop
¾ÜºÙ¡§https://www.inoriminase.com/discography/?id=73
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD2ËçÁÈ¡ÜBlu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICS-94217¡Á8¡¡²Á³Ê¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½BOX¡Ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ / ÊÌºý64P¼Ì¿¿½¸ / ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ / ÆÃÀ½¥È¥ì¥«3¼ï / ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É3¼ï / ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3¼ï
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD2ËçÁÈ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICS-4217¡Á8¡¡²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× ½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÒDisc1¡Ó
01. Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
ºî»ì¡§³¨°Ë»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÉô¥Á¥§¥ë
¢¨¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Þ¥·¥Æ¡×12·îÅÙOP¥Æ¡¼¥Þ
02. harmony ribbon
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Â¿ÅÄ¿µÌé¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÎëÌÚ²íÌé
03. Starry Wish
ºî»ì¡§nozomi¡¡ºî¶Ê¡§KOUGA¡¦nozomi¡¡ÊÔ¶Ê¡§KOUGA
¢¨TV ¥¢¥Ë¥á¡ÖViVid Strike!¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
04. ½Õ¶õ
ºî»ì¡§³¨°Ë»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÉô¥Á¥§¥ë
05. Innocent flower
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§KOUGA
06. ¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Haggy Rock¡¡ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅÌÁ³¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
07. Ready Steady Go!
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº(Elements Garden)
¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ömusic¤ëTV¡×12·îÅÙ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
08. Million Futures
ºî»ì¡§RUCCA¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î(Elements Garden)
¢¨iOS/AndroidÈÇ¡ÖÐªÎ¥À¥ß¥ê¥ª¥ó¥¢¡¼¥µ¡¼¡×¿·¾Ï ¼çÂê²Î
09. BLUE COMPASS
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯(Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î(Elements Garden)
10. TRUST IN ETERNITY
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
¢¨¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ó¡Ù¼çÂê²Î
11. Wonder Caravan¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¿·ÅÄÌÜ æÆ
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¨¤ó¤É¤í¡Á¡ª¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
12. Catch the Rainbow¡ª
ºî»ì¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¡¡ÊÔ¶Ê¡§EFFY
¡ÒDisc2¡Ó
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
ºî»ì¡§»°ÌÚ·ÜÏº¡¡ºî¶Ê¡§»°ÌÚ·ÜÏº¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº(Elements Garden)
¢¨¡ÖKIRIN LEMON Tribute 2018¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°
¥³¥³¥í¥½¥Þ¥ê
ºî»ì¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¡ºî¶Ê¡§Ý¯ß·¥Ò¥«¥ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¥Þ¥ê¤È¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ËÍ¤é¤Ïº£
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº¡ÊElements Garden¡Ë
Starlight Museum
ºî»ì¡§Ý¯ß·¥Ò¥«¥ë¡¦¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ý¯ß·¥Ò¥«¥ë
¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ömusic¤ëTV¡×12·îÅÙ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
HELLO HORIZON
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¸½¼Â¼çµÁÍ¦¼Ô¤Î²¦¹ñºÆ·úµ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
REAL-EYES
ºî»ì¡§RUCCA¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î¡ÊElements Garden¡Ë
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¸½¼Â¼çµÁÍ¦¼Ô¤Î²¦¹ñºÆ·úµ¡×ÂèÆóÉô¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
glow
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÄØ»³ÆüÆî»Ò
¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»ÖÂ¼¿¿Çò¡¡ÊÔ¶Ê¡§EFFY
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ç¥¹¥×¥ì¥¤¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§胗´Ü¼þÊ¿
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ç¥¹¥×¥ì¥¤¡×Âè2¥¯¡¼¥ë ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¥Õ¥é¡¼¥°¥à
ºî»ì¡§¥«¥Î¥¨¥é¥Ê¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
heart bookmark
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ¡¡ºî¶Ê¡§ÉðÅÄ¾Ìï¡¡ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
¢¡Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
10¼þÇ¯µÇ°¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¡Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È¡Ê60¡ß60Ð¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
◼️2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://inoriminase.lnk.to/Turquoise_shop
¾ÜºÙ¡§https://www.inoriminase.com/discography/?id=72
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICS-94219¡¡²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½BOX / ÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICS-4219¡¡²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× ½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ë
01.Calling Blue¡Êoverture¡Ë
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§胗´Ü¼þÊ¿
02.Turquoise
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§胗´Ü¼þÊ¿
03.Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
ºî»ì¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¦³¨°Ë»Ò ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÉô¥Á¥§¥ë
04.¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ý¯ß·¥Ò¥«¥ë
05. ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§±óÆ£Ä¾Ìï
06. NEXT DECADE
ºî»ì¡§´äÎ¤Í´Êæ ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå
07. My Orchestra
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§KOUGA
08. ³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº(Elements Garden)
¢¡Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×Music Video
¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Å¤¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¡Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê5Ñ³Ñ¡Ë&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
◼️¡ãInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡ä
¾ÜºÙ¡§https://www.inoriminase.com/news/?id=1522
2025Ç¯
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«»ÔÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂç¥Û¡¼¥ë¡Ë
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
7·î7Æü¡Ê·î¡Ë15:00¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Þ¤Á¡×²ñ°÷Àè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ³«»Ï¡£
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤¤¤Î¤ê¤Þ¤Á¡×Æþ²ñ
https://www.inorimachi.com/
◾️¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿µÇ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òËè·î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§ÇÛ¿®Ãæ¥é¥¤¥Ö²»¸»
Inori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!
ÇÛ¿®Ãæ¡§http://inoriminase.lnk.to/readysteadygo-digital
Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS
ÇÛ¿®Ãæ¡§http://inoriminase.lnk.to/bluecompass-digital
Inori Minase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow¡ª
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://inoriminase.lnk.to/catch_the_rainbow-digital
Inori Minase 5th ANNIVERSARY LIVE Starry Wishes
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://inoriminase.lnk.to/starry-wishes_digital
Inori Minase LIVE TOUR 2021 HELLO HORIZON
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://inoriminase.lnk.to/hello-horizon_digital
Inori Minase LIVE TOUR 2022 glow
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://inoriminase.lnk.to/glow_digital
¢§º£¸å¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë0:00ÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2023 SCRAP ART
2025Ç¯8·îÇÛ¿®
Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark
