【被害】盗まれたのはブルーベリー10キロ その手口は？果物の盗難が相次ぐ《新潟》
新潟市南区でブルーベリーやシャインマスカットが盗まれる被害が相次いでいます。相次ぐ果物の盗難。被害にあった生産者がその手口を語りました。
甘酸っぱさが人気のブルーベリー。大切に育てた果実が狙われました。
（リポート）
「田んぼが広がるこちらの新潟市南区でブルーベリーの盗難がありました。こちらの畑で何者かによって摘み取られたということです」
〈ブルーベリー農家 布施正男さん〉
「とられた所はこことここと、その隣。現地に来てみたらまったく一粒もない状態でなくなっているのでこれはおかしいと」
盗まれたのは、60本ほどの木に実ったブルーベリー。実の総量は約10キロとみられ、すべて収穫するには2時間はかかるといいます。被害額は3万円相当、警察に被害届を提出しました。
最後に畑を確認したのは8月15日の夕方。17日の日曜の朝に気づくまでの間に盗まれたとみられます。
〈ブルーベリー農家 布施正男さん〉
「一粒一粒とっていくというのは時間もかかるし、労力もかかるわけですからそうそうこれをとっていく人はいないと思って無防備でしたね、私はね」
さらに、新潟市南区ではシャインマスカット計30房が盗まれたとして警察に被害届が提出されています。
警察は防犯カメラやセンサーライトの設置のほか、収穫した果物は鍵をかけて保管するなど対策を呼びかけています。