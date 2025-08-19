¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡×¿Íµ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±Ñ»æ¤âÃíÌÜ¡ÖÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ä¡×É×¤Ï¥·¥ã¥ë¥±¤Î¼é¸î¿À
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡ØTHE Sun¡Ù¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼»Ê²ñ¼Ô¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¡¦¥ì¥ª¥Ã¥¿¡¢Ì¼¤Î£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´ñÌ¯¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢34ºÐ¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢É×¤Î¥í¥ê¥¹¡¦¥«¥ê¥¦¥¹¤ÈÌ¼¥¢¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥·¥§¥¢¡£¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤ÏÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤òÁª¤ó¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÉ¾È½¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëDAZN¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¤³¤³¿ô¤«·î¡¢¤½¤Î°áÁõ¤ÇÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥¹¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥§¥ê»á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤ÈDAZN¤ÎÆ±Î½¿ô¿Í¤ÎÉþÁõ¤ò¡ØÉÊ°Ì¤Ë·ç¤±¤ë¡Ù¡Ø²¼ÉÊ¤À¡Ù¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡×
¡¡²¿¤«¤È¤ªÁû¤¬¤»¤Î¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎGK¥«¥ê¥¦¥¹¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¥¢¥ê¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ë·ëº§¡£¥«¥ê¥¦¥¹¤Ï24Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÂàÃÄ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£²Éô¤Î¥·¥ã¥ë¥±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢¡Ö£²¿Í¤Ï£²¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë´Ø·¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢°¦Ì¼¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¥«¥ê¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖFaceTime ¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò£³¿Í¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¥«¥ê¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡õÆ°²è¡Û¡ÈÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼»Ê²ñ¼Ô¡É¥Ç¥£¥ì¥Ã¥¿¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
