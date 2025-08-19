¡ÚRIZIN¡Û°ËÆ£Íµ¼ù¤¬ÍîÁª¡ÄÀÑ¶ËÅª¤ÊÁªµó³èÌö¼Â¤é¤º¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï19Æü¡¢¥Õ¥é¥¤µéGP¤Î½à·è¾¡¤Î¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¥°¥é¥ó¥×¥ê2nd¥é¥¦¥ó¥ÉÁíÁªµó¡×¤ò³«ºÅ¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ËÆ£Íµ¼ù¡Ê28¡á¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢10¿Í¤Ç1²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¼±¼Ô¤Ê¤É¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1¿Í¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¤Þ¤ï¤ê¡¢4¿Í¤¬9·î¤ÎÂç²ñ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÃ«Í§µ®¡¢Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡¢¥¢¥ê¥Ù¥¯¡¦¥¬¥¸¥ã¥Þ¥É¥Õ¡¢¿ÀÎ¶À¿¡¢°ËÆ£¤Î5Áª¼ê¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àðµ×ÊÝVS¥¬¥¸¥ã¥Þ¥È¥Õ¡¢¸µÃ«VS¿ÀÎ¶¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÈRIZIN·Ù»¡¡É¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ÊÁªµó³èÌö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍîÁª¤·¤¿¡£Áªµó¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤¹¡Ä¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ç½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤ì¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤âRIZIN¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë²Ä°¥ÁÛ¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥ÕÀäÂÐ¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ä¤í¡ª¡×¡Ö°ìÈÖ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤ä¡×¡Öº£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ò1ÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ËÆ£¡×¡Ö¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¾¡Éé¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡×¡ÖSNS¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£