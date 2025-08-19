都会の夜は輻射熱がつらいです。日が沈んでもビルやアスファルトから熱がどんどん放出されて、なかなか気温が下がりません。20日（水）も西日本や東日本では猛暑が続きそうです。

予想最高気温です。

20日も前日と同じくらいの暑さとなり、東北南部から西日本では35度前まで上がるところが多いでしょう。

熊谷と前橋で38度、さいたまや甲府などでも37度と東日本を中心に体温超えの暑さが予想されています。

そして、この猛暑がこの先もしばらく続きそうです。

この先10日間の最高気温の予想を見ると、西日本や東日本では35度を超える日も多く、名古屋では21日（木）22日（金）と39度の予想となっています。

猛暑はこの先しばらく収まる気配がありません。体調管理お気をつけください。

雨雲の予想です。

熱帯低気圧の影響で、19日（火）夜から20日朝にかけて奄美地方には次々に発達した雨雲がかかりそうです。また、前線や低気圧の影響で東北でも雨が降り、特に日本海側北部では非常に激しく降るところもあるでしょう。

予想雨量は20日夕方までの多いところで東北で120ミリ、北海道で80ミリです。北日本では21日（木）にかけて大雨の恐れがありますので警戒してください。