ずっと真夜中でいいのに。が、9月17日に発売するライブBlu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』の初回盤アートワークを公開した。

◆ずっと真夜中でいいのに。画像

恒例の特殊パッケージであるが、今回は”魔導書仕様”(ACA)と名付けられおり、ACAねのライブビジュアルの後ろ姿がデザインされた所持欲をくすぐるパッケージとなっている。

さらに初回盤特典で、ACAねとバンドメンバーがライブ時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」の絵柄も公開。SNS等のアイコン写真を貼り付けてカスタマイズすることで、ライブ会場でファン同士がエンカする際にも役立つ必需アイテムとなっている。そして70枚限定で、社員証レプリカにACAねの直筆サインが入ることがわかった。

また、初回・通常盤共通外付け特典の特注缶バッジは、ライブのスクリーンに映し出されていたしゃもじのアクションアナウンスや、ツアーで重要な役割を果たしていたネッシーのモチーフなど全8種類がランダム2個セットで付与される。先着順でなくなり次第終了なので、予約が推奨されている。

ライブBlu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』は、全ソールドアウトした公演のなかでも、万博開催地合わせに拘った、4月29日の“大阪”城ホール公演をノーカットで収録している。過去のライブや、時代へのオマージュ満載、実際に足を運んでも気づけなかった見どころ渋滞中の内容を、ツアーメイキングやACAねによる副音声、そして物語の前哨となる「やきやきヤンキーツアー2〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」のライブダイジェスト映像や最終公演の音源を全収録、その他特典も満載で読み解く完全版になっているという。

■ライブBlu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

2025年9月17日（水）発売

予約購入：https://lnk.to/ZTMY_MFEMGG_ec ◉初回限定盤[1BD＋2CD]

UPXH-29075 4988031784709

【1Blu-ray(STREAMING/DL)/＋2CD】【魔導書仕様】【プレイパス(R)対応】

\8,800（税込） ・恒例の特殊パッケージ ”魔導書仕様”

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」メイキング&LIVEダイジェスト

・メイキングオブ『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

・副音声 ”ACAね ゆる解説ライブ反省会ソロ” (LIVE本編)

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 〜スナネコ建設の磨き仕上げ〜」@ロームシアター京都公演を完全収録したLIVE 音源CD

・ACAね、メンバーがLIVE時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」※70枚限定で ACAね 直筆サイン入りも混入

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット（サイズ 44mm）

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・全映像&CD、スマホでも見れるプレイパス（R）対応 「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」 ◉通常盤[1BD]

UPXH-20150 4988031784716

【1Blu-ray(STREAMING/DL)】【プレイパス(R)対応】

￥4,950（税込） ・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット（サイズ 44mm）

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・スマホで見れるプレイパス（R）対応（初回プレス分のみ） ◉全形態共通外付け先着特典

※数量限定の先着特典につき、各SHOP無くなり次第終了となります。（全SHOP共通）