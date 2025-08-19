°æ¾å¾°Ìï¡¢£±£°Àï£±£°¾¡£±£°£Ë£Ï¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¤È¥¹¥Ñ¡¼¡¡Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡ÖËüÁ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã¡¢£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï£±£²²óÀï¡¡°æ¾å¾°Ìï¡½¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£±£¹Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¡Ê£²£¸¡Ë¡áÄë·ý¡á¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÂ¼ÅÄÚåÁª¼ê¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ËüÁ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£¹·î£±£´Æü¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡Ë¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡á¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ËÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¸µ£×£Â£Á¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µéÅý°ì²¦¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê£³£³¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤é¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼ÅÄ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î¤ÎÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£°ÀïÁ´£Ë£Ï¾¡Íø¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥³¡¼¥É¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Äë·ý¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤êÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÉÍÅÄ¹ä»Ë»á¡¢µí¼ã´Ý¤¢¤¤Ù¤§¡Ê¶¨±É¡Ë¡¢Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Î£³¿Í¤¬»ý¤Ä£±£µÏ¢Â³£Ë£Ï¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥×¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤â£×£Â£Á£·°Ì¡¢£×£Â£Ã£¶°Ì¡¢£É£Â£Æ£±£´°Ì¡¢£×£Â£Ï£¹°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£