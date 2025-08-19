お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、8月18日までにYouTubeを更新。恒例企画「1人賛否」の中で、吉本興業の先輩芸人である「3時のヒロイン」福田麻貴をこき下ろし、話題となっている。

「粗品さんは『1人賛否』の中で、お笑い芸人の『Aマッソ』加納さん、『3時のヒロイン』福田麻貴さん、『ラランド』サーヤさんの3人によるYouTubeチャンネル『100億年LOVE』の中での、一般人からのお悩み相談への3人の対応を紹介。『後輩と仲良くするには？』というお悩みに、福田さんが放った『（先輩が）先陣切っておもんないこと言う』とのアドバイスを取り上げました。

福田さんは、自らの後輩付き合いについて、『私、第一印象で怖い先輩って思われがちやねんけど、そこから“こいつ舐めていいんや”って思わせるのうまいねん、たぶん』と自己分析。その上で、お笑いだけの話として、『後輩っておもろいこと言わなあかんみたいになってるからこそ、（先輩の私が）先陣切っておもんないこと言う』と、その真意を説明。『もうね私、こっから先の世代には“舐められ”から入られるやろなと思ってんねんけど、それは全然嫌じゃない』などと語った福田さんに、粗品さんが痛烈に噛み付いたのです」（芸能記者）

粗品は福田のアドバイスに、「福田麻貴、これは素晴らしいですよ。後輩助かるもん、やっぱ麻貴姉がそうやって先にスベってくれたり、先におもんないこと言ってくれたらさ」と、一度は共感。その上で、定番の「ただぁ！」を繰り出すと、

「お前、何わざとおもんないこと言うてますみたいにしとんねん。お前、芯からちゃんと真っすぐ、おもんないやんけ！」

と、ひと吠え。さらに「お前、それ言うてええの普段おもろい奴やねん。お前、いつ何言ってもおもんないくせに、それは無理筋ちゃう？」などとバッサリ。さらに、「お前、勘違いしてジャニーズと飲んでる場合ちゃうぞボケ」と、芸とは関係ないことまで持ち出して、福田を痛罵した。2人の因縁を芸能ジャーナリストが語る。

「粗品さんは、2024年の1月にも自身のYouTubeで、福田さんとの間に因縁があることを語っています。その際にも、『M-1優勝後の『シンパイ賞!!』のネタで（福田に）ヤバい絡みされた。とにかく霜降り明星の好感度が下がるだけでなんのオチもない』『おもんないイジリをされて、一応そんときは返したけど、ウケず。ウケんくても（福田は）ぜんぜん処理しきれず。はぁ？ みたいな』と語っていました。さらに、その後に実現したラジオでの直接対決でもまったく面白くならなかったとして、『人生で1回でもええから、おもろいこと言ってみろや』などと、最後まで福田さんをディスり倒しました。

先述した2024年1月のYouTubeで、粗品さんは、『そういう因縁があって、何回も“福田麻貴おもんない”と（言って）ほぼギャグみたいになってるんですけど』と、半分ネタでやっていることも説明していますが、福田さんのファンから怒られたことがないとして、『ファンおらんのやと思うんだけど。ぜんぜん怒ってくるやつおらん。ファンおるけど、面白くないことは容認されているのかな』とも語っています。『シンパイ賞!!』で芽生えた因縁は、よほど根深いもののようですね」(同前)

粗品の指摘に対して、X上では、粗品の意見に同調する意見もあるものの、一方で、

《確かに福田はおもんないかもしれんけど何回も何回もグチグチ恨み言う粘着まじで怖い》

《コントって前置きすればなんでも好き勝手誹謗中傷してもいいと思っていやがる。あんたもおもんないぞ》

など、粗品に対して批判的な声も。同じ事務所の後輩・粗品に喧嘩をふっかけられた形の福田は、この話題をどう切り返すのだろうか。