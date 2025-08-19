鹿児島県日置市の伊集院高校演劇部が、香川県であった全国高校総合文化祭＝総文祭に出場し、戦後の奄美群島の日本復帰を描いた創作劇を披露しました。奄美の人々が歩んだ“苦難の歴史”を全力で演じた1時間。その舞台裏を取材しました。

『あくまで非暴力、非服従で』

『それなら、断食を』

伊集院高校が全国の舞台で演じた創作劇「朝は明けたり」。大平洋戦争のあと、アメリカ軍の統治下に置かれ、「祖国復帰」を求めた奄美群島の人々の物語です。

奄美群島は8年間、日本本土との行き来は制限され、食糧難や物資不足に苦しみました。

奄美のことをもっと知りたいと、演劇部の部員たちは県本土で暮らす奄美出身者に指導を受けました。

（指導した奄美市出身の須納瀬睦代さん）「当時の復帰を体験した皆さんの体験を、高校生の皆さんが心に落として体現している。ありがたい」

1年間の練習を経て、本番当日。総文祭の演劇部門には伊集院高校を含め、全国の12校が出場しました。

3年生の宮原咲希さんが演じるのは、復帰運動の中心になった青年団の保俊惠役。俊惠と同じ青年団員の泊満役は、2年生の小梁川颯さんが務めました。

『われわれを日本に戻してください、戻ちたぼれ』

「祖国日本」への復帰を求めて若者たちは声を上げました。しかし、満はアメリカ軍政府から追われる身となり、俊恵が本土へ逃げるよう促します。

『満さん、逃げて。龍郷湾から密航して本土に逃げて。捕まったら刑務所に何年も入れられる』

『だけど、きみが』『大丈夫』

『行きゅんにゃかな（行ってしまうのですか、愛しい人よ）』

断食や署名、集会運動の末、奄美群島は1953年12月、日本に復帰。満は本土から奄美へ戻り、俊惠と再会を果たします。

『みんな待ってる。元さんも』

審査の結果、伊集院高校は優良賞を受賞。目標としていた最優秀賞には届きませんでした。

（伊集院高校3年・宮原咲希さん）「舞台で多くの人たちに私たちの思いが伝わった。悔いはない」

総文祭から1週間後。青年団員の泊満を演じた小梁川さん。鹿児島市に暮らす祖父・精冨三丸さんは、奄美大島・瀬戸内町出身です。

（伊集院高校2年・小梁川颯さん）「奄美の話を全国の人に伝えたいという、やりたいことはできたから悔いはない」

（祖父・精冨三丸さん）「それが青春」

精さんは1946年、瀬戸内町に生まれ、小学1年生のころ、日本復帰を経験しました。小梁川さんが復帰運動をした青年団員を演じたことをきっかけに、当時の体験談を語るようになりました。

（祖父・精冨三丸さん）「（復帰した日は）大人たちが喜んでいるから、私たちもその中に入り、ただ喜んで笑っていた」

全国の舞台で奄美の人々の思いを代弁した孫に、精さんは…

「これから日本を背負っていく人たちが努力していることには非常に感動した。平和は第一」

伊集院高校は10月、高校生の演劇大会の地区予選で、奄美の戦争の歴史をテーマにした新たな劇に挑戦します。

（小梁川颯さん）「（体験談を）耳で聞いたからこそ、言葉の重みがある。奄美の劇をやることはすごく意味のあること。これを途絶えさせちゃいけない。責任感を感じた」

全力で駆け抜けた高校生たちの夏。これからも演劇を通じて奄美の歴史を伝え続けます。

