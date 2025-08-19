大隅に新たなプロスポーツチームが誕生です。その名も「カタナブルズ」。バレーボールとホッケーの2種目で戦う、全国でも珍しい複合チームです。

大崎町と東串良町を拠点に活動を始める、「カタナブルズ」。日本刀と闘牛を組み合わせた言葉で、力強く挑むという意味が込められています。傘下に、バレーボールとホッケーの2つのチームが入る全国でも珍しい複合チームです。

バレーボールでは、今年春まで「兵庫デルフィーノ」としてVリーグに参戦し、フラーゴラッド鹿児島とも対戦しました。しかし、今年秋のVリーグの新シーズンには施設や組織などが基準を満たさず、参戦は叶いませんでした。

大崎町と東串良町に拠点を移した理由については…

（カタナブルズ 栗崎純一CEO）「一次産業を発展させるとともに、スポーツと融合させていくには一番良い場所」

選手たちの体づくりに必要な食が豊富な点が、大隅を選んだ決め手になったといいます。ホッケーでは10月にオーストラリアで開かれる国際大会に出場することが決まっています。

（カタナブルズ（ホッケー） 森永沙紀選手）「鹿児島出身なので、鹿児島に新しいホッケーのクラブチームができることがうれしい。きばっていく」

（カタナブルズ（バレーボール） 佐野研成選手）「すごくわくわくしている。全力で挑戦していく」

（大崎町 東靖弘町長）「地域に愛され応援されるチームになるよう尽力いただき、我々も一緒に盛り上げたい」

大隅からの新たな挑戦に注目が集まりそうです。

・