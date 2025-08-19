JYOCHO¡¢âÔÁÛÅª¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¡ÖJYOCHO¡ßART¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤â
JYOCHO¤¬¡¢8·î27Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿JYOCHOÎ®¥·¥å¡¼¥²¥¤¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀË½Õ¡×°ÊÍè¤ª¤è¤½10¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡£ÀèÆü¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-nest¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¡ã¾ð½ïÂçÎ¦ Vol.7¡ä¤Ç¥é¥¤¥ÖÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë·Ð¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬´ó¤êÅº¤¦¡¢JYOCHO¤é¤·¤¤ÆÃ°ÛÀ¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥Æ¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ê¡áâÔÁÛÅª¡Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¡¼¥È´ë²è¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖJYOCHO x ART¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏJYOCHO³Ú¶Ê¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Åê¹Æ¤òÊç¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿¡¢¥³¥Ô¡¼±éÁÕ¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ï¥Ð¥ó¥É¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ÎJYOCHO¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¹¹¤ËÁ´À¤³¦¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é3Ì¾¤Ë¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢JYOCHO¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
JYOCHO¤Ï¿·¶Ê¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢8·î21Æü¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤ÎÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢10·î10Æü¤Ë¤ÏPAS TASTA¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¼«¼ç´ë²è¡ã¾ð½ïÂçÎ¦ Vol.8¡ä¡¢11·î30Æü¤Ë¤Ï3Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãJYOCHO one man show 2025¡Ö¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
COKM-46001 / COKM-46002(48kHz/24bit)
¢¡¡ÖJYOCHO x ART¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝSNS¡§X¡¢Instagram¡¢TikTok
¡¡ÖÌµ¾ï¤Î¹ç¾§¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢JYOCHO¤Î³Ú¶Ê¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿¡¢¥³¥Ô¡¼±éÁÕ¡¢ ÊÑÇï»Ò¶Ê¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£#JYOCHO_ART¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÐ¾ÝSNS¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ»²²Ã´°Î»¡ÊInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢@jyocho_jp_kyoto¤âÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨°ìÈÌ¸ø³«¡Ê¸°Ìµ¤·¡ËÀßÄê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖJYOCHO x ART¡×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÄÌÃÎÌµ¤·¤ËJYOCHO SNS¤Ë¤Æ¥·¥§¥¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤ÎÅöÁª¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎDM¤ÇÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£DM¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãJYOCHO 2025 China Tour¡ä
2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ëat¾å³¤¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥²¡¼¥à¥¹¾å³¤Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËüÂåÆîÔí宫¾å³¤Ê¸²½Ãæ¿´¡Ë
½Ð±é¡¨JYOCHO, dinner in haze(opening act)
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ëat ¿¼¥»¥ó¡¦B10¸½¾ì
½Ð±é¡§JYOCHO, ÏÄÍý»ÛVARIS(opening act)
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ëat ¹½£¡¦SD¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹
½Ð±é¡§JYOCHO, Nein or Gas Mus(opening act)
¡ãJYOCHO presents ¡Ö¾ð½ïÂçÎ¦ Vol.8¡×¡ä
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ëat Åìµþ¡¦Spotify O-nest
OPEN 18:15 / START 19:00
½Ð±é¡§JYOCHO¡¢PAS TASTA
[¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ]
https://t.livepocket.jp/e/1010_jyochotairiku08
³Ø³ä¡Ê¸ÂÄêËç¿ôÈÎÇä¡Ë\2,400 + 1Dr¡¢Á°Çä \4,400 + 1Dr
¡ãJYOCHO one man show 2025¡Ö¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ä
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ëat Åìµþ¡¦WWW
OPEN 17:00 / START 18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á¡Á
https://t.livepocket.jp/e/1130_jyocho
³Ø³ä¡Ê¸ÂÄêËç¿ôÈÎÇä¡Ë\2,400 + 1Dr¡¢Á°Çä \4,400 + 1Dr
