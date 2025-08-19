¡Ö¥¤¥«¤Ï¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡×ÌÔ½ë¤Ç¡È³¤¤Î¹¬¡É¤Î¾¦Çä¤Ë°ÛÊÑ¡¡¥¹¥ë¥á¥¤¥«ÉÔµù¤â¤µ¤¤¤¤«´¥Áçµ¡¤Ç¡È¿·Ì¾Êª¡ÉÃÂÀ¸¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ïµû²ðÎà¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ç¡¢ÍÜ¿£¤Î¥Ï¥Þ¥Á¤ä¥¿¥¤¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¼÷»ÊÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶¯Îõ»Ä½ë¤ÇÂçÎÌ»à¤·¤Æ¤¤¤ëÍÜ¿£¥Ï¥Þ¥Á
¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÔµùÂ³¤¯¡Ä¡ÈÄ«»ÔÌ¾Êª¡É¤Ë¤âÂÇ·â
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³¤¤Î¹¬¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¡¢´ë¶È¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¹õÄ¬Âç¼Ø¹Ô¡É¡£½ªÂ©¤ÎÃû¤·¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ÎÉÔµù¤Ï¡¢2025Ç¯¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Î²ò¶ØÆü¤Ë¿åÍÈ¤²¤¬¡È¥¼¥í¡É¤Ç½é¶¥¤ê¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦¾¼Åç»Ô¡Ö¿¹¼÷»Ê¡×¤Î¿¹Ã«ÏÂ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²Á³Ê¤âÊ¿Ç¯¤Î3ÇÜ¤¯¤é¤¤¡£±ö¿É¤òºî¤ëÊ¬¤·¤«»ÅÆþ¤ì¤º¡¢º£¤Ï°®¤ê¤Ë¤Ï²ó¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¡´ÛÄ«»Ô¤ÎÌ¾Êª¡Ö¸µÁÄ³è¤¤¤«ÄàËÙ¡×¤Ï¡¢¡ÖÆþ²Ù¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥ª¡¼¥×¥ó½ÐÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Ï70ÇÕÆþ²Ù¤·¡¢¸áÁ°7»þ¤Ë³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°9»þÁ°¤Ë¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤âÆ±¤¸¤ªÅ¹¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥«ÉÔµù¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¥¨¥ÓÄà¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥¨¥Ó¤âÆþ²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½µ1¡Á2²ó¤·¤«ÄàËÙ¤Î±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¹©ÉÊ¤Ë±Æ¶Á½Ð¤ë¤â¡¢¤µ¤¤¤¤«´¥Áçµ¡¤Ç¡È¿·Ì¾Êª¡É
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤¤«¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë»³°ì¿©ÉÊ¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¦µÈÂ¼Ä¾¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥«¤Ïµù³ÍÎÌ¤â¸º¤ê¡¢¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤«ÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìó10Ç¯Á°¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤È¤¢¤ë¿©ÉÊ¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¤«¤Î´¥Áçµ¡¤Ç¡¢´³¤·°ò¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤é¤µ¤¤¤¤«¤Î´¥Áçµ¡¤Ç¡Ö´³¤·°ò¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤âÁý²Ã¡£³¤¡¦Î¦¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢µ¤¸õ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó:
º£²ó¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤·¡¢¤â¤Ã¤È°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¼÷»Ê¤Ï¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éµù³Í¤Ø¤Î¼ûÍ×¼«ÂÎ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î´Ö¤Ë¤âÍð³Í¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µù¶È»ñ¸»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡È¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³¤¿å¤Î¹â²¹¤«¤éµû¤ò¼é¤ë¡ÈÄÀ¤à¤¤¤±¤¹¡É
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍÜ¿£¤Ë¤â¡¢³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Á¤ÎÍÜ¿£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÎÇÈÏ²ÂÐºö¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¿å²¹¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¤¤±¤¹¤Ï³¤ÌÌ¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï30¡î¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µû¤Ï¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¤ÏÈæ³ÓÅª½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿å²¹¤¬30¡î¤À¤È¢§¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¢§¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤±¤¹¤´¤ÈÄÀ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¤Ê¤¼ÄÀ¤Þ¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂæÉ÷ÂÐºö¤ÇÇÈ¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë¤¤¤±¤¹¤òÄÀ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Çµû¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ç¿å¿¼20m¤Þ¤ÇÄÀ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¤ÎÍÜ¿£³Æ¼Ò¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²Æ¾ì¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤±¤¹Æâ¤Î¿å²¹¤¬25¡îÄøÅÙ¡¢¥Ö¥ê¤ÎÍÜ¿£¤ÎÅ¬²¹¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤±¤¹¤ò¾å¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¾å¤Ë¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â30¡î¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ê¤¬¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Ç¤Ï2025Ç¯¤«¤é¡¢¤¤¤±¤¹¤Ï²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇÛ´É¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
