Snow Man宮舘涼太「演技の技術があまりない」葛藤から編み出したセリフの覚え方実演 会場から拍手も【火喰鳥を、喰う】
【モデルプレス＝2025/08/19】Snow Manの宮舘涼太が8月19日、都内にて行われた映画「火喰鳥を、喰う」（10月3日全国公開）の完成披露試写会に主演の水上恒司、共演の山下美月、森田望智、豊田裕大、監督の本木克英氏とともに出席。セリフの覚え方を明かした。
【写真】水上恒司＆Snow Man宮舘涼太を驚かせたサプライズ
撮影を振り返った森田は、「舘様（宮舘の愛称）、説明のセリフ多かったじゃないですか」「難しいですよね」と宮舘の役柄について切り出し、「『一連で撮ってほしい』っていうのは何でだったんですか？」と宮舘がワンシーンで撮影してほしいと頼んだというシーンについて質問した。
宮舘は、「まず、質問ありがとうございます」と丁寧に感謝しつつ、「自分の間合いだったり、そういうので覚えさせていただいたりとか。今回、僕、演技の技術があまりないなと思ったので全部、音でセリフを覚えるようにしていたんですよ。だから、説得力っていう部分で、『ここは強調させたい』っていう間合いを監督と相談させていただいて『ちゃんと一連で撮らせてください』というオーダーをさせていただきました」と説明した。
また、「どうやって覚えるんですか？あんな難しいセリフ」と豊田から聞かれた宮舘は、「やりましょうか？家での様子を」と自ら一歩前に出て「台本をまず右手で持ちますでしょ？持ったまま回るんですよ、家を。そして、同じ場所にまた戻ってくるんですよ。そうすると、自然と覚えられるんですよ」と驚いた顔を見せ、最後には「現場からは以上です」とにっこり。実演も交えたサービス精神旺盛な宮舘の様子に、会場からは拍手が起こった。
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
