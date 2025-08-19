“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり、第2子出産発表 赤ちゃんとの2ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/19】元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり（36）が2025年8月19日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告した。
【写真】伝説のキャバ嬢・愛沢えみり、第2子を抱いた2ショット
愛沢は「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」と報告が今となった理由を説明。「お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが温かく見守っていただけたことに心から感謝しています」と伝えた。
さらに「妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵と感謝の気持ちでいっぱいです。そして改めて、先輩ママたちの偉大さを感じ、心より敬意を抱いています」と心境を告白。「まだまだ慣れない2人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います」と意気込んでいる。
新宿・歌舞伎町のNo.1キャバ嬢に君臨し、2012年より「小悪魔ageha」モデルとして、活躍。2019年3月にキャバ嬢を引退し、2021年8月には「姉ageha」専属モデルも卒業している。また、キャバ嬢時代から月商2億円のアパレル会社社長としての顔も持ち、現在はアイドルグループ・8月のエウテルペをプロデュースするなど、幅広い事業を展開している。
2024年3月に第1子の出産を発表し、6月には未婚でシングルマザーであることを公表。「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伝説のキャバ嬢・愛沢えみり、第2子を抱いた2ショット
◆愛沢えみり、第2子出産発表
愛沢は「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます」と報告が今となった理由を説明。「お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが温かく見守っていただけたことに心から感謝しています」と伝えた。
◆愛沢えみり、未婚シングルマザー公表していた
新宿・歌舞伎町のNo.1キャバ嬢に君臨し、2012年より「小悪魔ageha」モデルとして、活躍。2019年3月にキャバ嬢を引退し、2021年8月には「姉ageha」専属モデルも卒業している。また、キャバ嬢時代から月商2億円のアパレル会社社長としての顔も持ち、現在はアイドルグループ・8月のエウテルペをプロデュースするなど、幅広い事業を展開している。
2024年3月に第1子の出産を発表し、6月には未婚でシングルマザーであることを公表。「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】