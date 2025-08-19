漫画「HUNTER×HUNTER」の作者・冨樫義博さんが2025年8月19日、第413話の進捗をXで説明した。24年12月21日を最後に投稿が止まっていたため、約8か月ぶりの更新となる。ファンからは「待っておりました！」などと歓喜する声が上がった。

「次の連載再開楽しみにしてますよ！」

冨樫さんのXアカウント（@Un4v5s8bgsVk9Xp）では、原稿の進捗などを報告している。24年11月28日の投稿では、局所麻酔での手術を受けたことを明かすなど、体調に関する報告も行っている。

同年12月21日の投稿を最後に更新が止まっていた冨樫さん。約8か月ぶりとなる8月19日の投稿では、「No.413 背景指定完了」と説明したうえで、山積みになった原稿の写真を披露。同日20時時点で3万4000件以上のリポストを集めるなど注目を集めている。

この投稿に対し、ファンからは「おかえりなさい、冨樫先生」「おかえりなさい！」「冨樫先生お疲れ様です！」「本当にありがとう...」「次の連載再開楽しみにしてますよ！」「冨樫先生のツイートきて泣きそう」などと歓喜する声が寄せられている。

「HUNTER×HUNTER」は、24年12月9日発売の「週刊少年ジャンプ」（2025年2月号）掲載の第410話を最後に休載している。少年ジャンプ編集部の公式Xアカウントは22年12月26日、冨樫さんの体調などを鑑みて相談した結果、第401話以降は「週刊連載ではない掲載形態」にするとしていた。