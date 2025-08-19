SNSでバズった“絵画コスメ”が「ハンドクリーム」になったよ！モネの『睡蓮』などの4種デザイン＆香りに注目
ライフスタイルブランド「Maison de MilleFée（メゾンドミルフィー）」から、大人気の「絵画アイシャドウパレット」を香りに落とし込んだ、「ハンドクリーム」が新登場。
2025年8月19日（火）より、MilleFée公式オンラインストア、Amazonなど各種オンラインストアにて、販売がスタートしました。
MilleFéeの大人気絵画コスメが「ハンドクリーム」になった！
「絵画アイシャドウパレット」
メゾンドミルフィーは、「絵画アイシャドウパレット」（税込2420円）がSNSで話題になった、コスメブランド「MilleFée（ミルフィー）」の派生ブランド。
“世界の芸術を香りでまとう”がコンセプトの「絵画フレグランス」は、本格的な香りを気軽に試せると人気のオードパルファムです。
このたび「絵画フレグランス」の新しい香りと、新作の「絵画ハンドクリーム」がお目見えしましたよ。
「絵画ハンドクリーム」が4つの名画で登場
新作の「絵画ハンドクリーム」（税込1320円／全4種）は、アイスのようにとろけて、べたつかずに使えるといいます。
香水級の香りが手元からふわっと広がり、長時間余韻が続くというから、塗るたび気分まで華やぎそう。
01 日傘の女
02 睡蓮
清らかな花々と木のぬくもりが調和した、午後の陽だまりのような香りの『01 日傘の女』と、木漏れ日が揺れる森の奥、甘く柔らかなアイリスに、静かに寄り添うウッディとインセンスが香る『02 睡蓮』は、クロード・モネの名画から着想を得ています。
03 可愛いイレーヌ
オーギュスト･ルノワールの作品をモチーフとした『03 可愛いイレーヌ』は、ストロベリーとアップルの甘さに可憐な花の香りが重なり、少女の宝物のようにときめきを包み込む、愛らしい香りです。
04 アムールとプシュケー
『04 アムールとプシュケー』は、天使のくちづけのように甘酸っぱく、朝摘み果実のような初々しい香り。
毎日がちょっと特別に感じられそうなハンドクリームは、好きなアーティストで選ぶのもよし、香りで選ぶのもよしです◎
「絵画フレグランス」にも新しい香りが加わったよ
絵画から着想を得た、さまざまな香りがそろう「絵画フレグランス」（税込1430円）の、新しい香りも要チェック。
19世紀フランスの画家、ウィリアム・アドルフ・ブグローの作品名をとった『05 アムールとプシュケー』は、天使のくちづけのように甘く、純粋な愛を感じさせます。
19世紀末から20世紀初頭にかけてオーストリア・ウィーンで活躍した、グスタフ・クリムトによる作品をイメージした『06 接吻』は、みずみずしい果実に花々が重なる、艶やかなフローラルムスクの香り。
フレグランスは、複数の香りを携帯して、気分によってレイヤードを楽しむのもアリですね。細身でスリムな容器に入っていて、持ち運びにも便利そう◎
「絵画フレグランス」は既存の香りとあわせてチェック！
日常に名画を取り入れられるのが魅力の、メゾンドミルフィーの絵画シリーズ。
8月下旬から全国のロフトおよびオンラインストアにて先行販売が始まり、10月上旬からは全国のバラエティストアにて順次販売される予定です。
「絵画フレグランス」の既存フレーバーとあわせて、ぜひ公式オンラインストアをチェックしてみてくださいね。
公式オンラインストア
https://www.millefee.jp/
参照元：ライフスタイルカンパニー株式会社 プレスリリース
2025年8月19日（火）より、MilleFée公式オンラインストア、Amazonなど各種オンラインストアにて、販売がスタートしました。
MilleFéeの大人気絵画コスメが「ハンドクリーム」になった！
「絵画アイシャドウパレット」
メゾンドミルフィーは、「絵画アイシャドウパレット」（税込2420円）がSNSで話題になった、コスメブランド「MilleFée（ミルフィー）」の派生ブランド。
“世界の芸術を香りでまとう”がコンセプトの「絵画フレグランス」は、本格的な香りを気軽に試せると人気のオードパルファムです。
このたび「絵画フレグランス」の新しい香りと、新作の「絵画ハンドクリーム」がお目見えしましたよ。
「絵画ハンドクリーム」が4つの名画で登場
新作の「絵画ハンドクリーム」（税込1320円／全4種）は、アイスのようにとろけて、べたつかずに使えるといいます。
香水級の香りが手元からふわっと広がり、長時間余韻が続くというから、塗るたび気分まで華やぎそう。
01 日傘の女
02 睡蓮
清らかな花々と木のぬくもりが調和した、午後の陽だまりのような香りの『01 日傘の女』と、木漏れ日が揺れる森の奥、甘く柔らかなアイリスに、静かに寄り添うウッディとインセンスが香る『02 睡蓮』は、クロード・モネの名画から着想を得ています。
03 可愛いイレーヌ
オーギュスト･ルノワールの作品をモチーフとした『03 可愛いイレーヌ』は、ストロベリーとアップルの甘さに可憐な花の香りが重なり、少女の宝物のようにときめきを包み込む、愛らしい香りです。
04 アムールとプシュケー
『04 アムールとプシュケー』は、天使のくちづけのように甘酸っぱく、朝摘み果実のような初々しい香り。
毎日がちょっと特別に感じられそうなハンドクリームは、好きなアーティストで選ぶのもよし、香りで選ぶのもよしです◎
「絵画フレグランス」にも新しい香りが加わったよ
絵画から着想を得た、さまざまな香りがそろう「絵画フレグランス」（税込1430円）の、新しい香りも要チェック。
19世紀フランスの画家、ウィリアム・アドルフ・ブグローの作品名をとった『05 アムールとプシュケー』は、天使のくちづけのように甘く、純粋な愛を感じさせます。
19世紀末から20世紀初頭にかけてオーストリア・ウィーンで活躍した、グスタフ・クリムトによる作品をイメージした『06 接吻』は、みずみずしい果実に花々が重なる、艶やかなフローラルムスクの香り。
フレグランスは、複数の香りを携帯して、気分によってレイヤードを楽しむのもアリですね。細身でスリムな容器に入っていて、持ち運びにも便利そう◎
「絵画フレグランス」は既存の香りとあわせてチェック！
日常に名画を取り入れられるのが魅力の、メゾンドミルフィーの絵画シリーズ。
8月下旬から全国のロフトおよびオンラインストアにて先行販売が始まり、10月上旬からは全国のバラエティストアにて順次販売される予定です。
「絵画フレグランス」の既存フレーバーとあわせて、ぜひ公式オンラインストアをチェックしてみてくださいね。
公式オンラインストア
https://www.millefee.jp/
参照元：ライフスタイルカンパニー株式会社 プレスリリース