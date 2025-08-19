静岡県の焼津市で収穫の時期を迎えたモモが白昼、すべて盗まれる被害がありました。また新潟市でも、お盆休みにブルーベリーなどフルーツが盗まれる被害が相次ぎました。

◇

“モモ泥棒”、その瞬間の映像に映っていたのは…。

ひとつ、またひとつと、素手でモモをもぎとる人物。周りには目もくれず、7秒間で4つのモモを盗んでいきました。

記者

「あまり人が通らない道路に面した畑で、モモがとられてしまったということです」

被害にあったのは、静岡県焼津市の兼業農家です。

被害にあった兼業農家

「家庭内で食べるために、母親が10年以上前に植えた」

しかし、7〜8年前から“食べごろ”になると、毎年ひとつ残らず盗まれるといいます。

被害にあった兼業農家

「丹精込めて育てているが、ここ数年、1回も口にできていない」

男性は犯行の瞬間をカメラに収め、警察に相談したということです。

◇

暦の上では「実りの秋」。今、旬のフルーツが狙われています。

“コメどころ”新潟。

記者

「新潟市南区でブルーベリー盗難がありました。こちらの畑で何者かによって摘み取られたということです」

“ブルーベリー泥棒”です。

被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん

「とられた所はこことここと、その隣」

──どう思った？

被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん

「見事にとっていったと感心」

15日から17日までの“お盆休み”で盗まれたとみられます。

被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん

「身内のきょうだいとか親戚にとってもらおうと話していた。ところが、現地に来てみたら全くひとつもない状態。これはおかしいと」

盗まれたのは約10キロで、時価3万円相当。

被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん

「今まで15年以上やってるけど、とられたことは初めて。一粒一粒とっていくのは時間がかかるし労力がかかる。とっていく人はいないと思って無防備でした」

農業が盛んな新潟市南区では、被害が相次いでいます。

今月1日から16日までにはシャインマスカット15房、時価2万2500円相当が盗まれました。被害農家は、18日に被害届を提出。しかし、18日夜から19日朝にかけて、さらに15房も盗まれたということです。

◇

警察は、今後本格化する農作物の収穫シーズンを前に、防犯設備の強化を呼びかけています。