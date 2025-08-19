白昼堂々「モモをもぎとる男」の瞬間映像 収穫の時期を迎え…フルーツ盗まれる被害、各地で相次ぐ
静岡県の焼津市で収穫の時期を迎えたモモが白昼、すべて盗まれる被害がありました。また新潟市でも、お盆休みにブルーベリーなどフルーツが盗まれる被害が相次ぎました。
◇
“モモ泥棒”、その瞬間の映像に映っていたのは…。
ひとつ、またひとつと、素手でモモをもぎとる人物。周りには目もくれず、7秒間で4つのモモを盗んでいきました。
記者
「あまり人が通らない道路に面した畑で、モモがとられてしまったということです」
被害にあったのは、静岡県焼津市の兼業農家です。
被害にあった兼業農家
「家庭内で食べるために、母親が10年以上前に植えた」
しかし、7〜8年前から“食べごろ”になると、毎年ひとつ残らず盗まれるといいます。
被害にあった兼業農家
「丹精込めて育てているが、ここ数年、1回も口にできていない」
男性は犯行の瞬間をカメラに収め、警察に相談したということです。
◇
暦の上では「実りの秋」。今、旬のフルーツが狙われています。
“コメどころ”新潟。
記者
「新潟市南区でブルーベリー盗難がありました。こちらの畑で何者かによって摘み取られたということです」
“ブルーベリー泥棒”です。
被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん
「とられた所はこことここと、その隣」
──どう思った？
被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん
「見事にとっていったと感心」
15日から17日までの“お盆休み”で盗まれたとみられます。
被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん
「身内のきょうだいとか親戚にとってもらおうと話していた。ところが、現地に来てみたら全くひとつもない状態。これはおかしいと」
盗まれたのは約10キロで、時価3万円相当。
被害にあったブルーベリー農家 布施正男さん
「今まで15年以上やってるけど、とられたことは初めて。一粒一粒とっていくのは時間がかかるし労力がかかる。とっていく人はいないと思って無防備でした」
農業が盛んな新潟市南区では、被害が相次いでいます。
今月1日から16日までにはシャインマスカット15房、時価2万2500円相当が盗まれました。被害農家は、18日に被害届を提出。しかし、18日夜から19日朝にかけて、さらに15房も盗まれたということです。
◇警察は、今後本格化する農作物の収穫シーズンを前に、防犯設備の強化を呼びかけています。