◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(19日、神宮球場)

巨人・丸佳浩選手がNPB史上72人目、77度目となる「サイクル安打」を達成しました。

前回の試合でもホームランを放つなど好調を見せる丸選手は、今季初の「3番」でスタメン出場。すると初回には1アウト2塁の場面で第1打席を迎え、先制2ランを放ちます。さらに第2打席でもヒット、第3打席でも2塁打を記録。サイクル安打まで残すは「3塁打」のみとします。

今季はこれまでもサイクルヒットに迫る選手たちが出ていますが、「3塁打」を記録することができず達成ならず。サイクル達成に向けて球場のファンからも歓声があがります。

丸選手は7回、1アウト3塁の場面で第5打席を迎えます。するとヤクルトの3番手・長谷川宙輝投手が投じた2球目のストレートをとらえました。これは右中間に抜ける打球となり、丸選手は打球を目で追いながら3塁に向かって激走。3塁ベースをヘッドスライディングでつかみ、3塁打を記録しました。

これでサイクル安打達成となり、ビジョンにも記念文言が表示されます。これはNPB史上72人目となる、77度のサイクル安打となっています。その後、丸選手に代走・若林楽人選手が送られています。

▽この日の丸選手の成績

第1打席 本塁打第2打席 安打第3打席 2塁打第4打席 四球第5打席 3塁打