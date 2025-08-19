ケンブリッジ辞典がオンライン版に過去１年間で６０００語の新語を追加した/Marianna Massey/Stone RF/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）ＴｉｋＴｏｋのトレンドやソーシャルメディア用語が日常会話で使われる機会が増えていることから、ケンブリッジ辞典は過去１年間でオンライン版に追加した６０００語の新語に「ｓｋｉｂｉｄｉ」「ｄｅｌｕｌｕ」「ｔｒａｄｗｉｆｅ」を加えた。

この英国発の辞典はこれらの新語をつかった例文を示しているが、オンラインで過ごす時間が短い人にとっては意味不明なものもあるかもしれない。

ケンブリッジ辞典はｓｋｉｂｉｄｉを「『かっこいい』『悪い』など様々な意味を持つ言葉。あるいは冗談として意味を持たずに使われる言葉」と定義。ｄｅｌｕｌｕは「妄想的な（ｄｅｌｕｓｉｏｎａｌ）をもじった言葉で、『現実ではない、真実ではないものを信じること』を意味する」としている。

「ｓｋｉｂｉｄｉ」が初めて登場したのは、「スキビディ・トイレ」という、トイレから人間の頭が出てくるナンセンスな内容のユーチューブのアニメシリーズで、ネットで拡散した。

一方、「ｄｅｌｕｌｕ」は約１０年前、特に熱狂的なＫポップファンを叱責（しっせき）する言葉として登場したが、その後「妄想的」という意味でより一般的にオンライン上で使われるようになった。

今年３月にはオーストラリアのアルバニージー首相が国会演説中に「ｄｅｌｕｌｕ」の語を用いるなど、オフラインでも活用の機会が広がっているとみられる。

「ｓｋｉｂｉｄｉやｄｅｌｕｌｕのような言葉がケンブリッジ辞典に掲載されるのは、そうそうあることではない」と、ケンブリッジ辞典の語彙（ごい）プログラムマネジャー、コリン・マッキントッシュ氏は述べている。

「我々が単語を追加するのは、今後それらが長く使われると考えた場合だけだ。インターネット文化は英語を変えつつある。その影響を辞書で観察し、捉えることは非常に興味深い」（マッキントッシュ氏）

辞書に追加された他の単語には、「ｔｒａｄｗｉｆｅ」（「ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｗｉｆｅ」の略語で、伝統的な性別の役割を称賛するインフルエンサーを表す際に使われる）や、「ｂｒｏ」と「ｏｌｉｇａｒｃｈｙ」を組み合わせた「ｂｒｏｌｉｇａｒｃｈｙ」（1月に行われたトランプ米大統領の就任式に出席したハイテク業界のリーダーたちを指す）などがある。

言語の変化は、単に新しい単語が生まれるだけではない。既存のフレーズや単語も新しい意味を獲得し、辞書に反映されていく。「ｓｎａｃｋａｂｌｅ」はもともと中毒性のある食べ物を指していたが、今では短時間で読んだり視聴したりできるオンラインコンテンツを指すこともある。