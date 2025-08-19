磯山さやか（41）が、デビュー25周年を迎える今年10月22日（水）に最新写真集を講談社より発売。さらに、12月5日（金）には5つの付録がついた豪華版を発売する。

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを写真に収めた「磯山さやかデビュー25周年写真集」。

10月22日（水）に発売されるこの最新写真集の豪華版が12月5日（金）に発売される。写真集本体に加えて、バラエティに富んだプレミアム付録が同梱。デビュー25周年だからこそ実現した、まさにファン垂涎のアイテムとなる。

＜豪華版プレミアム5大付録＞

●アクリルフィギュアスタンド

●グラビアヒストリーPHOTO BOOK

●磯山さやかとロケ地オーストアリア・ケアンズを巡る「オーディオコメンタリー」

●25周年写真集豪華版ver.カバー

●サイン入りフォトカード

なお、公式Ｘ（＠isoyama25th）で写真集の最新情報や、ロケ中の写真＆動画を配信中。

磯山さやか プロフィール

いそやま・さやか

1983年10月23日生まれ。茨城県出身。

2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。

書誌情報

磯山さやかデビュー25周年写真集 豪華版（仮）

発行：講談社

発売日：2025年12月5日（金）

価格：3300円（税込）

©須藤敬一／講談社

