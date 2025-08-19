迭部県の生態建設管理保護センターの管轄区内で発見された「巴朗山杓蘭」。（蘭州＝新華社配信）

【新華社蘭州8月19日】中国甘粛省甘南チベット族自治州迭部（テウォ）県の生態建設管理保護センターは、管轄区内でこのほど、実地調査隊が中国の絶滅危惧種に指定されているラン科植物の「巴朗山杓蘭（Cypripedium palangshanense）」を発見したと発表した。今回の発見により、同省で象徴的な絶滅危惧植物の保護は画期的な一歩を踏み出した。

迭部県の生態建設管理保護センターの管轄区内で発見された「巴朗山杓蘭」。（蘭州＝新華社配信）

巴朗山杓蘭は、中国西南部の山林生態系の宝であり、四川省と重慶市、陝西省、甘粛省の一部にのみ分布している。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストでも、近い将来に野生での絶滅の危険性が高い「絶滅危機（EN）」に分類されており、科学的、文化的に高い価値を持つ。

迭部県の生態建設管理保護センターの管轄区内で発見された「巴朗山杓蘭」。（蘭州＝新華社配信）

同センターによると、巴朗山杓蘭の高さはわずか8〜13センチ。濃い緑色のろう質の円形の葉が2枚あり、その間から赤い袋状の唇弁が垂れ下がり、精巧なミニチュアの靴のような姿をしている。生息に必要な環境条件は極めて厳しく、個体数も少ない。

巴朗山杓蘭は最近、隴南（ろうなん）市の岷江（みんこう）林業総場でも甘粛省野生動植物保護ステーションの職員によって自生の跡が確認されており、省内の分布図が再び更新された。

迭部県の生態建設管理保護センターの管轄区内で「巴朗山杓蘭」を探す職員。（蘭州＝新華社配信）

同ステーションの職員は、省内で巴朗山杓蘭の新たな分布が見つかったことは、甘粛省の森林生態系の完全性や水源涵養機能が着実に改善されていることを示していると語った。（記者/張文静、胡偉傑）