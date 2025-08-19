以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【チーク】ベスト３を発表します♪

【チーク】はドラコスが追随するもデパコスには及ばず第１位：JILL STUART「パステルペタルブラッシュ」

出典: 美人百花.com

「発色もカラバリもパケも、とにかく可愛い！」（浄沢麻帆子さん・33歳）

「ほんのり色づいてナチュラルな血色感が出せる♪」（伊藤絵美さん・34歳）

透明感ある仕上がりで、ふんわりとした血色感をON。頬の毛穴や凹凸を光でぼかし、フィルターをかけたような肌に。

全6色￥4,620／ジルスチュアート ビューティ

第２位：SUQQU「ブラーリングカラー ブラッシュ」

出典: 美人百花.com

「これで頬を色づけると美肌に見える不思議」

パウダーチークの良さを生かした処方で空気を含んだような柔らかい血色を表現。

全6種￥6,600／SUQQU

第３位：CEZANNE「チークブラッシュ」

出典: 美人百花.com

「値段がバグなので全色買い！」

なめらかなオイルと5種類の美容保湿成分配合でパウダーなのに肌に溶け込むようなしっとり感。

全5色 ￥550／セザンヌ化粧品

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部