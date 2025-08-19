佐世保市で開催中の『都市伝説展 in 長崎』。見たくないけど、思わず見てしまう展示ばかりです。

会場で人気のグッズを調査しました。

東京で反響を呼んだ「都市伝説展」が九州初上陸です。

会場には、怪談や未確認生物など都市伝説にまつわる展示が並び、連日、多くの人でにぎわっています。

（スタッフ 大石 楓和さん）

「夏休み期間ということもあり、子どもたちを中心に年齢を問わずたくさんの方が来場されています。

世界中から集めた呪物などの貴重な展示品はもちろん、

映えるフォトスポットもあるので、たくさんの方に来て楽しんでもらいたいです」

『都市伝説展 in 長崎』の人気のグッズを紹介します。

【第5位】「恐怖の都市伝説ガチャ」 500円(税込)

集めて怖がる！“恐怖のガチャ”。

呪いの人形「チャーミー」や「口裂け女」などが出てくる、カプセルトイです。

暗闇で怪しく光る蓄光タイプで、思わず2個3個と買ってしまいたくなるガチャです。

【第4位】「クリアファイル」(各種) 440円(税込)

オカルトグッズなのに、実用的。

すれ違う人が二度見してしまうクリアファイルです。

可愛いデザインは、学生にも大人気です。

【第3位】「アクリルスタンド」(各種) 880円(税込)

都市伝説の有名キャラクターが勢ぞろいしたアクリルスタンド。

ちょっと怖いけど、どこか愛らしいデザインで、デスクに飾ればみんなの注目が集まるのでは？。

【第2位】「きさらぎ駅行きパスケース」 1,650円(税込)

インターネットコミュニティや口コミで広がり、都市伝説として語られている架空の「きさらぎ駅」。

たどり着いてはいけない異世界として、映画にもなりました。

このパスケースには、ICカード風のカードもついていて、見た目もリアル。

都市伝説を身近に感じることができます。

【番外】「ツチノコペンケース」 2,200円(税込) ／ 「つちのこまた⁉ つかまえた!!」 1,540円(税込)

伝説の未確認生物「つちのこ」のグッズも人気です。

（スタッフ 大石楓和さん）

「リアルなツチノコをかたどった “ペンケース”は、インパクト抜群でおススメです」

また ジョークトイ『つちのこまた⁉ つかまえた!!』の特徴は…

（スタッフ 大石楓和さん）

「つちのこのお腹を強く押すと、長い舌を出して鳴きます。パッケージにもこだわっていて、捕獲されて網に捕らわれたつちのこをイメージしています」

【第1位】「パネルガイド」 1,980円(税込)

人気のグッズ第1位は、知識が広がる「都市伝説パネル集」です。

会場に展示してあるパネルを一冊にまとめた公式ガイドブック。

（スタッフ 大石楓和さん）

「 “オカルト50年の歴史” を一気に振り返ることができ、オカルト入門書としてもオススメの一冊です」

家族で楽しめる『都市伝説展 in 長崎』は、今月31日まで開催中です。