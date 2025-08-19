　本日の日経平均株価は、短期的な相場の過熱感を意識した売りが優勢となり、前日比168円安の4万3546円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は80社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、米カンザスシティー近郊で賃貸用住宅の開発を開始したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、熱中症対策に使えるタンク式チップアイス製氷機発売するガリレイ <6420> [東証Ｐ]、26年6月期は連続最高益で実質増配を予想するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス <7532> [東証Ｐ]など。そのほか、ビーイングホールディングス <9145> [東証Ｓ]は10日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2157> コシダカＨＤ　東Ｐ　サービス業
<2334> イオレ　　　　東Ｇ　サービス業
<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<2750> 石光商事　　　東Ｓ　卸売業

<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3397> トリドール　　東Ｐ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3498> 霞ヶ関Ｃ　　　東Ｐ　不動産業

<3543> コメダ　　　　東Ｐ　卸売業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4641> アルプス技　　東Ｐ　サービス業
<4685> 菱友システム　東Ｓ　情報・通信業
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5038> ｅＷｅＬＬ　　東Ｇ　情報・通信業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械

<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6574> コンヴァノ　　東Ｇ　サービス業
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器

<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東Ｇ　その他金融業
<7532> パンパシＨＤ　東Ｐ　小売業
<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7611> ハイデ日高　　東Ｐ　小売業

<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8864> 空港施設　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<8929> 青山財産　　　東Ｓ　不動産業

<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　サービス業
<9602> 東宝　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

