肌の乾燥、自律神経の乱れ、むくみ、疲労感に効く！【豚肉とあさりのピリ辛鍋レシピ】
さまざまな効能を持つ食材を一度に摂取できる鍋料理は、不調を改善したいときにおすすめの料理。夏は、体に溜まった水を排出してむくみを取り冬は体を温め て冷えを予防してくれる効果が。豚肉とあさりのピリ辛鍋レシピ
出典: 美人百花.com
自律神経の乱れとむくみに効 く、あさりから溶け出したス ープが絶品。肌の乾燥や疲労 回復が期待できる豚肉を合わ せて潤いと元気をチャージ。
材料（2人分）
豚薄切り肉…150g
あさり(砂抜きしたもの) …100g
しいたけ…2枚
長ねぎ…1本
にら…1/2束
木綿豆腐…1/2丁
しょうが…1片
にんにく…1片
コチュジャン…大さじ1/2
[A]
塩…ひとつまみ
酒…大さじ2
しょうゆ…大さじ2
みりん…大さじ1
水…150ml
塩…適量
ごま油…適量
作り方
1.豚薄切り肉は食べやすい大きさに切る。しいたけは石づきを取って半分に、長ねぎは斜め薄切りにする。木綿豆腐は水気をきって、4等分にする。しょうがはせん切り、にんにくは薄切りにする。にらは5cm長さに切る。
2.鍋にごま油を入れて中火にかけ、豚肉、しょうが、にんにく、コチュジャンを炒める。香りが立ったら、しいたけと長ねぎ、豆腐、あさり、Aを加えてふたをして4〜5分煮込む。にらを加えてサッと火を通す。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部