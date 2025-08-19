さまざまな効能を持つ食材を一度に摂取できる鍋料理は、不調を改善したいときにおすすめの料理。夏は、体に溜まった水を排出してむくみを取り冬は体を温め て冷えを予防してくれる効果が。

豚肉とあさりのピリ辛鍋レシピ

出典: 美人百花.com

自律神経の乱れとむくみに効 く、あさりから溶け出したス ープが絶品。肌の乾燥や疲労 回復が期待できる豚肉を合わ せて潤いと元気をチャージ。

材料（2人分）

豚薄切り肉…150g

あさり(砂抜きしたもの) …100g

しいたけ…2枚

長ねぎ…1本

にら…1/2束

木綿豆腐…1/2丁

しょうが…1片

にんにく…1片

コチュジャン…大さじ1/2

[A]

塩…ひとつまみ

酒…大さじ2

しょうゆ…大さじ2

みりん…大さじ1

水…150ml

塩…適量

ごま油…適量

作り方

1.豚薄切り肉は食べやすい大きさに切る。しいたけは石づきを取って半分に、長ねぎは斜め薄切りにする。木綿豆腐は水気をきって、4等分にする。しょうがはせん切り、にんにくは薄切りにする。にらは5cm長さに切る。

2.鍋にごま油を入れて中火にかけ、豚肉、しょうが、にんにく、コチュジャンを炒める。香りが立ったら、しいたけと長ねぎ、豆腐、あさり、Aを加えてふたをして4〜5分煮込む。にらを加えてサッと火を通す。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部