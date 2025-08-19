百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、ファッション部門のランキング・後編をご紹介♪

【ファッション部門】受賞商品はコレ！愛用しているルームウエアは？

1位：ジェラートピケ

2位：GU

3位：SNIDEL HOME

出典: 美人百花.com

「可愛いので急な宅配便もそのままで出られる♡」「コラボや限定デザインが可愛すぎ」「ここぞという日のジェラピケ、デイリー使いのGU」と使い分けるレディも。

ワンピース\10,780/gelato pique

愛用している靴ブランドは？

1位：ダイアナ



2位：RANDA

3位：オリエンタルトラフィック

出典: 美人百花.com

「1万5千歩歩いても足が痛くならない」「パンプスもスニーカーもほぼダイアナ」と絶対的信頼感。アフターサービスも充実していて長く愛用できるのも魅力。

靴\16,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

愛用しているストッキングは？

1位：福助 満足



2位：ATSUGI アスティーグ

3位：GUNZE サブリナ

出典: 美人百花.com

「伝染しにくくてはきやすい」「時間はいても圧迫感を感じないので楽」はき心地の良さと丈夫さを両立。透明感とカバー力を兼ね備えた生地できれいな足に。

満足 美しく 心地いい ストッキング \660/福助

愛用している日傘は？

1位：Wpc.



2位：サンバリア100

3位：芦屋ロサブラン

出典: 美人百花.com

「Wpc.の折りたたみはどんどんコンパクトになっていて助かる」「プチプラなのに遮光率100%で、デザインも申し分なし」完全遮光&晴雨兼用。

長傘\3,300/ワールドパーティー

掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」

撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部