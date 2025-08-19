仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

差し入れのほか、ホールタイプはお祝いごとに!

治一郎 KITTE丸の内店 (他、各地に店舗あり)

治一郎のバウムクーヘン

出典: 美人百花.com

飲み物がいらないほどのしっとり感と、ケーキのようなふんわり感。バウムクーヘン好きに知らない人はいない、人気ブランドです。薄くレアな層を丁寧に焼き重ねた職人技によるきめ細やかな生地、上品なバターの香りが特徴です。静岡県浜松生まれのブランドですが、東京都内だけで9店舗もあるので買いやすく、ご家庭用にはホールタイプの選択肢も。

8個入り\3,000 賞味期限:約10日 通販:可

from広報さん

「焼き菓子というよりケーキを食べたかのような満足感がありつつ、型崩れしにくい形状。移動が長い方や荷物が多い方にもお渡ししやすいです。高級感が漂うパッケージなので、フォーマルなシーンにもマッチ」

SHOP DATA

住所：東京都千代田区丸の内JPタワー1F

電話番号：03・6551・2566

営業時間：11:00〜21:00

定休日：KITTE丸の内に準ずる

教えてくれたのは

株式会社Relic

Co-Creator Experience部広報

1998年生まれ。大学卒業後から現職。温泉、居酒屋巡り、バスケ、アニメ鑑賞や漫画を読むことなど多趣味。中でも最近ハマっているのはサウナで、気分のリセットになっている。

掲載：美人百花2025年9月号「美人広報のセレブな手土産」

撮影／志田裕也 取材・文／鹿志村杏子 再構成／美人百花.com編集部

※掲載情報は、2025年8月時点のものになります。